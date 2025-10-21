DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.971 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.110 -5,7%
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gilead Sciences im Fokus

21.10.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Mit einem Kurs von 123,06 USD zeigte sich die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
105,30 EUR -0,12 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 123,06 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 124,61 USD. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,93 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 811.734 Gilead Sciences-Aktien.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 124,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 1,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 43,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,56 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,95 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Gilead Sciences möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,05 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
26.07.2018Gilead Sciences NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2017Gilead Sciences PerformOppenheimer & Co. Inc.
09.03.2017Gilead Sciences NeutralUBS AG
29.04.2016Gilead Sciences HoldMaxim Group
14.12.2012Gilead Sciences neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.06.2010Gilead Sciences ausgestopptDer Aktionär
22.10.2009Gilead Sciences underperformWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2006Gilead Sciences underweightPrudential Financial
06.12.2005Gilead Sciences underweightPrudential Financial

