Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 122,31 USD.
Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 122,31 USD abwärts. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 122,14 USD. Bei 123,27 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 130.574 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 124,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,45 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,64 USD am 23.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,98 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Gilead Sciences rechnen Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,05 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
