Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend fester

20.10.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend fester

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 123,92 USD.

Gilead Sciences Inc.
104,98 EUR -0,92 EUR -0,87%
Das Papier von Gilead Sciences konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 123,92 USD. Bei 123,98 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,59 USD. Bisher wurden heute 982.773 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 124,08 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 0,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 85,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Gilead Sciences die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
