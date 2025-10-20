DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.015 +1,5%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,72 -1,0%Gold4.351 +2,4%
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

20.10.25 16:08 Uhr

20.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 122,50 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 122,50 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 122,25 USD. Bei 122,59 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 177.666 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,08 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Gewinne von 1,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 85,64 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,95 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,07 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

