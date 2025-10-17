DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.223 -2,4%
Gilead Sciences im Blick

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Freitagabend an Boden

17.10.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Freitagabend an Boden

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 123,41 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 123,41 USD. Bei 124,08 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.339.774 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,64 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,07 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
