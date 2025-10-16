Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences behauptet sich am Donnerstagabend
Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 118,29 USD bewegte sich die Gilead Sciences-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 118,29 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 121,53 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 118,10 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,38 USD. Zuletzt wechselten 944.455 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.
Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD. 2,96 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 38,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.
Am 07.08.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,07 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
