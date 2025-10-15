Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Gilead Sciences

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 118,10 USD abwärts.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 118,10 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 117,09 USD. Bei 118,08 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 632.386 Gilead Sciences-Aktien.

Bei einem Wert von 121,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 84,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 39,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,08 USD je Gilead Sciences-Aktie.

