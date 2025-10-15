Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag auf grünem Terrain

Gilead Sciences im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 118,64 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 118,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 133.948 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 84,94 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,41 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,06 Mrd. USD im Vergleich zu 6,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

