Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 120,31 USD.
Um 15:52 Uhr stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 120,31 USD. Bei 120,32 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,38 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 207.414 Gilead Sciences-Aktien.
Bei 121,79 USD markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,23 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,64 USD. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 40,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 USD belaufen.
Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Gilead Sciences.
Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
Datum
Rating
Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
