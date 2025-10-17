DAX23.871 -1,7%Est505.615 -0,7%MSCI World4.274 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.463 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
So entwickelt sich Gilead Sciences

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences schiebt sich am Nachmittag vor

17.10.25 16:08 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 121,07 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
101,74 EUR 0,10 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Gilead Sciences legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 121,07 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 121,14 USD zu. Mit einem Wert von 119,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 648.753 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 0,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,26 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

