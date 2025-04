Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 105,78 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 106,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,06 USD. Zuletzt wechselten 137.430 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,10 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,39 Prozent auf 7,56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

