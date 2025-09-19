Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Montagabend schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 112,64 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 112,64 USD abwärts. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,17 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,54 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 817.722 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 8,12 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 81,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Mit Abgaben von 27,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 USD.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

