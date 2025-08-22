Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagabend im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 114,03 USD abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 114,03 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,90 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 114,91 USD. Bisher wurden heute 610.167 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,81 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 75,94 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 50,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Gilead Sciences veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,95 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot