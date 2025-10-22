Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Abend südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 122,14 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 122,14 USD. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,53 USD nach. Mit einem Wert von 124,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 822.922 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 124,61 USD erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 85,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Gilead Sciences die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot