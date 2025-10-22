Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Kurseinbußen

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 122,88 USD.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 122,88 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,86 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,24 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 109.670 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,61 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 1,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,64 USD. Abschläge von 30,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,95 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Gilead Sciences möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

