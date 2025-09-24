DAX23.545 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.054 -0,1%Nas22.403 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,71 -0,5%Gold3.736 ±0,0%
Aktienkurs aktuell

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Nachmittag zu

25.09.25 16:11 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 113,90 USD.

Gilead Sciences Inc.
96,79 EUR -1,11 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Um 15:52 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 113,90 USD. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 115,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,52 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 153.385 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,79 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 6,93 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 81,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Mit einem Kursverlust von 28,16 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 23.10.2025 gerechnet.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
26.07.2018Gilead Sciences NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2017Gilead Sciences PerformOppenheimer & Co. Inc.
09.03.2017Gilead Sciences NeutralUBS AG
29.04.2016Gilead Sciences HoldMaxim Group
14.12.2012Gilead Sciences neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.06.2010Gilead Sciences ausgestopptDer Aktionär
22.10.2009Gilead Sciences underperformWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2006Gilead Sciences underweightPrudential Financial
06.12.2005Gilead Sciences underweightPrudential Financial

