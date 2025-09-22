Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagabend schwächer
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 111,09 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 111,09 USD. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 110,85 USD. Mit einem Wert von 114,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 753.954 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 121,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 9,63 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2024 Kursverluste bis auf 81,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 26,34 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gilead Sciences-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
