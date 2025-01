Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag in Grün

Kurs der Gilead Sciences

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 95,33 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:53 Uhr 2,4 Prozent. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 331.453 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,90 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,74 Prozent. Am 01.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 34,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 06.11.2024. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,53 Mrd. USD – ein Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7,04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Gilead Sciences am 11.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte Gilead Sciences die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 4,39 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Freitagshandels fester

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet im Plus