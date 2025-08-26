Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Gilead Sciences-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 114,78 USD.
Die Gilead Sciences-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 114,78 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,21 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 114,14 USD. Bei 114,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 162.371 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 76,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 49,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
