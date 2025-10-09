Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Donnerstagabend ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 116,61 USD.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 116,61 USD abwärts. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 116,54 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,75 USD. Bisher wurden heute 837.858 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Bei 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,17 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 38,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 USD.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,95 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

