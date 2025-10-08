Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zieht am Abend an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Gilead Sciences. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 117,38 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 117,38 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 117,70 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 117,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 965.144 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,79 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 3,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 84,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot