Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 116,50 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Gilead Sciences-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 116,50 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,08 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 243.458 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,79 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 4,54 Prozent zulegen. Bei 84,17 USD erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,75 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,10 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

