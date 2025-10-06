Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 3,48 GBP zu.
Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 3,48 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 3,50 GBP. Bei 3,47 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 867.447 Glencore-Aktien.
Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 25,99 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 69,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,104 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.
Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,140 USD je Aktie belaufen.
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
