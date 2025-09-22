Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore steigt am Dienstagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,21 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,21 GBP zu. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,22 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,18 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.272.896 Glencore-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 4,39 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,53 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach unten.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,102 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,71 GBP.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,138 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

