DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,73 +0,1%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.763 +0,3%Euro1,1793 -0,1%Öl66,15 -0,6%Gold3.756 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Plug Power A1JA81 Porsche Automobil PAH003 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- KBC erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
DAX vor Startplus? Anleger erhoffen sich Kursgewinne nach der KI-Rally an der Wall Street DAX vor Startplus? Anleger erhoffen sich Kursgewinne nach der KI-Rally an der Wall Street
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - China-Börsen mit Abgaben

23.09.25 06:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BHP Billiton Ltd.
22,40 EUR -0,06 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Foxconn Technology Co Ltd
1,76 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Rio Tinto Ltd.
65,60 EUR 0,30 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
53,96 EUR 0,24 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
236,00 EUR 3,50 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Ein zweigeteiltes Bild zeigt sich am Dienstag an den asiatischen Börsen. Während es in Seoul und Sydney leicht nach oben geht, verzeichnen die chinesischen Börsen deutlichere Abgaben. Teilnehmer verweisen nach der jüngsten positiven Entwicklung auf anhaltende Gewinnmitnahmen, die vor allem den Technologie-Sektor belasten. Der Shanghai-Composite reduziert sich um 1,2 Prozent und für den Hang-Seng-Index in Hongkong geht es um weitere 0,9 Prozent nach unten.

Wer­bung

Allerdings berichten Marktteilnehmer von insgesamt dünnen Umsätzen im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten am Freitag. Dann wird der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht. Dieser ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmaß der US-Notenbank. In Tokio findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Die Investoren zeigen sich zudem vorsichtig, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank signalisierten, dass die Fed die Zinssätze nach der Senkung in der vergangenen Woche möglicherweise nicht weiter senken muss. So hat sich der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, Alberto Musalem, am Montag skeptisch bezüglich künftiger Zinssenkungen gezeigt. Er habe die Senkung um 25 Basispunkte vergangene Woche wegen höherer Risiken für den Arbeitsmarkt unterstützt, aber angesichts der Inflation, die fast 1 Prozentpunkt über dem Fed-Ziel von 2 Prozent liege, könnten weitere Senkungen übermäßige Sorglosigkeit gegenüber steigenden Preisen bedeuten. Mit Spannung wird nun auf eine Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Dienstag geschaut.

Gegen den Trend geht es in Taiwan für Zulieferer von Nvidia und Apple nach oben. Hier steigen die Aktien von TSMC um 2,7 Prozent und die Titel von Foxconn gewinnen 2,3 Prozent. Nvidia hatte am Montag eine Investition von 100 Milliarden Dollar in OpenAI angekündigt, was zu einem Kursplus von knapp 4 Prozent geführt hatte. Bei der Apple-Aktie, die weitere 4,3 Prozent gewann, sorgten Berichte über ein gutes Bestellaufkommen beim neuen iPhone 17 für Schwung.

Wer­bung

In Australien erhöht sich der S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent. Hier verzeichnen die Aktien der schwergewichteten Bergbau-Werte mit steigenden Metallpreisen Kursgewinne. So steigen BHP um 0,3 Prozent und Rio Tinto gewinnen 0,7 Prozent. Dies drängt überraschend schwache Daten des Einkaufsmanagerindex für September in den Hintergrund, die ein verlangsamtes Wachstum in der Produktion und bei Dienstleistungen zeigten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.870,50 +0,7% +7,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG 08:30

Kospi (Seoul) 3.488,54 +0,6% +45,4% 08:30

Shanghai-Comp. 3.781,61 -1,2% +14,0% 09:00

Wer­bung

Hang-Seng (Hongk.) 26.096,08 -0,9% +32,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:55 % YTD

EUR/USD 1,1805 0,0 1,1800 1,1752 +13,4%

EUR/JPY 174,44 0,1 174,33 174,03 +6,7%

EUR/GBP 0,8736 0,0 0,8734 0,8717 +5,4%

GBP/USD 1,3513 0,0 1,3512 1,3481 +7,6%

USD/JPY 147,78 0,0 147,74 148,08 -6,0%

USD/KRW 1.394,52 0,3 1.390,29 1.392,45 -5,3%

USD/CNY 7,1101 0,1 7,1101 7,1115 -1,4%

USD/CNH 7,1166 -0,0 7,1166 7,1183 -3,0%

USD/HKD 7,7737 0,1 7,7697 7,7700 +0,1%

AUD/USD 0,6587 -0,1 0,6597 0,6583 +6,5%

NZD/USD 0,5854 -0,2 0,5867 0,5847 +4,8%

BTC/USD 112.496,40 -0,5 113.055,60 112.568,60 +22,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,54 61,90 -0,6% -0,36 -13,3%

Brent/ICE 66,16 66,57 -0,6% -0,41 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.746,22 3.749,25 -0,1% -3,03 +40,4%

Silber 43,87 44,05 -0,4% -0,18 +49,2%

Platin 1.198,99 1.204,26 -0,4% -5,27 +36,9%

Kupfer 4,63 4,63 +0,0% +0,00 +12,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 00:29 ET (04:29 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BHP Billiton

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BHP Billiton

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.2025Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
08.08.2025Rio Tinto KaufenDZ BANK
04.08.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rio Tinto KaufenDZ BANK
31.07.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Rio Tinto BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.2025Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
04.08.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen