GM investiert Milliarden in E-Auto-Projekte in Michigan

Von Nora Eckert

DETROIT (Dow Jones)--Der US-Autohersteller General Motors (GM) will mehrere Milliarden Dollar in seinem Heimatstaat Michigan investieren. GM kündigte an, ein Werk bei Detroit für die Produktion elektrischer Pickup-Trucks umrüsten und eine Batteriezellenfabrik nahe Lansin bauen zu wollen. Für den Umbau des Orion-Werkes bei Detroit will GM 4 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen. Die Kosten von 2,6 Milliarden Dollar für die Batteriezellenfabrik - ein paritätisches Projekt mit LG Energy Solution - will sich GM mit dem Partner teilen. Darüber hinaus will GM noch rund 500 Millionen Dollar in zwei Montagewerke stecken.

GM sprach mit Blick auf die insgesamt fast 6 Milliarden Dollar von der größten Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Durch die Maßnahmen sollen im US-Bundesstaat Michigan 4.000 Arbeitsplätze entstehen.

Das Wall Street Journal hatte bereits im Dezember unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen von den Plänen des US-Autokonzerns berichtet.

January 25, 2022 12:31 ET (17:31 GMT)