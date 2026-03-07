GNW-Adhoc: Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot ...

Werte in diesem Artikel

^CLIQ Digital AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche

Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und

Kapitalherabsetzung der Gesellschaft

10. Mar 2026 / 21:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Düsseldorf, 10. März 2026 - Der Cliq Digital AG ("Gesellschaft") ist heute ein

schriftliches Verlangen der Aktionärin Dylan Media B.V. ("Dylan Media") zur

Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ("aoHV 2026") zugegangen

("Einberufungsverlangen").

Gemäß dem Einberufungsverlangen soll die aoHV 2026 einen Beschluss über die

Durchführung eines öffentlichen Teilrückkaufangebots der Gesellschaft an alle

Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb von bis zu 2.987.012 Aktien, entsprechend

rund 50,99 % des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen Zahlung einer

Gegenleistung in Höhe von EUR 3,85 je Aktie ("Potenzielles

Teilrückkaufangebot"), verbunden mit einer Herabsetzung des Grundkapitals der

Gesellschaft durch Einziehung der im Rahmen des Potenziellen

Teilrückkaufangebots zu erwerbenden Aktien, fassen ("Potenzielle

Kapitalherabsetzung"). Zudem teilte Dylan Media der Gesellschaft mit, dass sie

sich unwiderruflich und unbedingt dazu verpflichten wird, das Potenzielle

Teilrückkaufangebot für die von ihr gehaltenen Aktien nicht anzunehmen.

Darüber hinaus hat Dylan Media darauf hingewiesen, dass die Liquidität der

Aktien der Gesellschaft aus ihrer Sicht sehr gering ist. Nach Einschätzung von

Dylan Media biete die derzeitige Börsennotierung der Gesellschaft keine

angemessenen Eigenkapitalfinanzierungsmöglichkeiten über die öffentlichen

Kapitalmärkte. Darüber hinaus erwarte Dylan Media angesichts der starken

Liquiditätsposition der Gesellschaft, dass diese kurz- und mittelfristig keinen

Finanzierungsbedarf über den Kapitalmarkt mehr haben wird. Vor diesem

Hintergrund hat Dylan Media der Gesellschaft empfohlen, im Zusammenhang mit dem

Potenziellen Teilrückkaufangebot und der Potenziellen Kapitalherabsetzung ein

De-listing zu erwägen, da es dem Unternehmen eine größere langfristige

Stabilität verschaffe.

Die Gesellschaft prüft das weitere Vorgehen und wird die Aktionäre und den

Kapitalmarkt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben weiter

informieren.

Kontakt

CLIQ Digital AG

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

investors@cliqdigital.com

Ende der Insiderinformation

Â°