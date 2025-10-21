GNW-News: 19- und 20-jährige Brüder und Stanford-Abbrecher sichern sich 4,1 Mio. Dollar in überzeichneter Seed-Finanzierungsrunde für den Aufbau von Golpo AI...

DAX24.229 -0,1%Est505.678 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -5,7%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.685 -2,4%Euro1,1624 -0,2%Öl60,99 +0,1%Gold4.267 -2,1%
21.10.25 11:35 Uhr

19- und 20-jährige Brüder und Stanford-Abbrecher sichern sich 4,1 Mio. Dollar in überzeichneter Seed-Finanzierungsrunde für den Aufbau von Golpo AI und definieren KI-Videogenerierung neuLouisville, October 21, 2025

^SAN FRANCISCO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo, die KI-gestützte

Plattform zur Umwandlung von Dokumenten und Eingabeaufforderungen in interaktive

Erklärvideos, gab heute bekannt, dass sie in einer stark überzeichneten Seed-

Finanzierungsrunde unter der Leitung von BNVT Capital (ausgegliedert aus der

Gates Foundation und Hedosophia) zusammen mit Emergence Capital, Y Combinator,

Afore Capital und anderen 4,1 Millionen Dollar eingeworben hat. Die

Kapitalbeschaffung stieß auf überwältigendes Investoreninteresse, sodass die

Gründer zusätzliche Kapitalangebote ablehnen mussten.

Golpo wurde von den Brüdern Shraman Kar (19) und Shreyas Kar (20) gegründet, die

ihr Informatikstudium in Stanford abgebrochen haben, um ihre Vision zu

verwirklichen, KI-Videokommunikation praktisch, skalierbar und für alle

zugänglich zu machen.

?Noch vor einem Jahr saß ich in meiner Highschool-Abschlussklasse und freute

mich riesig darauf, nach Stanford zu gehen", so Shraman Kar, Mitbegründer von

Golpo.?Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich ein Jahr später mein

Studium abbrechen würde, um mit meinem Bruder ein Unternehmen zu gründen, hätte

ich wohl gelacht. Aber manche Probleme kann man einfach nicht ignorieren."

Die Brüder haben eine grundlegende Lücke in der KI-Videolandschaft erkannt.

Aktuelle Modelle wie Sora und VEO 3 überzeugen bei kurzen, filmischen und

auffälligen Videos (?ein Hund, der auf dem Mond tanzt"), scheitern jedoch bei

praktischen Kommunikationsaufgaben wie der Erklärung eines 10-stufigen

Onboarding-Workflows oder dem Unterrichten von multivariabler Analysis. Ihre

Abhängigkeit von rechenintensiven Ansätzen ist weder nachhaltig noch auf reale

Anwendungsfälle abgestimmt.

Golpo AI verfolgt einen anderen Ansatz. Die Plattform wurde speziell für

Erklärvideos entwickelt:

* Bis zu 30 Minuten kohärente, interaktive Videos (im Vergleich zu