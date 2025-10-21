GNW-News: 19- und 20-jährige Brüder und Stanford-Abbrecher sichern sich 4,1 Mio. Dollar in überzeichneter Seed-Finanzierungsrunde für den Aufbau von Golpo AI...
19- und 20-jährige Brüder und Stanford-Abbrecher sichern sich 4,1 Mio. Dollar in überzeichneter Seed-Finanzierungsrunde für den Aufbau von Golpo AI und definieren KI-Videogenerierung neuLouisville, October 21, 2025
^SAN FRANCISCO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo, die KI-gestützte
Plattform zur Umwandlung von Dokumenten und Eingabeaufforderungen in interaktive
Erklärvideos, gab heute bekannt, dass sie in einer stark überzeichneten Seed-
Finanzierungsrunde unter der Leitung von BNVT Capital (ausgegliedert aus der
Gates Foundation und Hedosophia) zusammen mit Emergence Capital, Y Combinator,
Afore Capital und anderen 4,1 Millionen Dollar eingeworben hat. Die
Kapitalbeschaffung stieß auf überwältigendes Investoreninteresse, sodass die
Gründer zusätzliche Kapitalangebote ablehnen mussten.
Golpo wurde von den Brüdern Shraman Kar (19) und Shreyas Kar (20) gegründet, die
ihr Informatikstudium in Stanford abgebrochen haben, um ihre Vision zu
verwirklichen, KI-Videokommunikation praktisch, skalierbar und für alle
zugänglich zu machen.
?Noch vor einem Jahr saß ich in meiner Highschool-Abschlussklasse und freute
mich riesig darauf, nach Stanford zu gehen", so Shraman Kar, Mitbegründer von
Golpo.?Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich ein Jahr später mein
Studium abbrechen würde, um mit meinem Bruder ein Unternehmen zu gründen, hätte
ich wohl gelacht. Aber manche Probleme kann man einfach nicht ignorieren."
Die Brüder haben eine grundlegende Lücke in der KI-Videolandschaft erkannt.
Aktuelle Modelle wie Sora und VEO 3 überzeugen bei kurzen, filmischen und
auffälligen Videos (?ein Hund, der auf dem Mond tanzt"), scheitern jedoch bei
praktischen Kommunikationsaufgaben wie der Erklärung eines 10-stufigen
Onboarding-Workflows oder dem Unterrichten von multivariabler Analysis. Ihre
Abhängigkeit von rechenintensiven Ansätzen ist weder nachhaltig noch auf reale
Anwendungsfälle abgestimmt.
Golpo AI verfolgt einen anderen Ansatz. Die Plattform wurde speziell für
Erklärvideos entwickelt:
* Bis zu 30 Minuten kohärente, interaktive Videos (im Vergleich zu