GNW-News: 50 Jahre gasgeschmierte Gleitringdichtungen (1976-2026)

^SLOUGH, Vereinigtes Königreich, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane,

ein Unternehmen der Smiths Group plc und ein weltweit führender Anbieter

Wer­bung Wer­bung

innovativer Lösungen für Rotating Equipment feiert das 50-jährige Bestehen einer

Technologie, die die Abdichtung von Kompressoren revolutionierte. Im Jahr 1976

setzte die Einführung der gasgeschmierten Gleitringdichtung Typ 28 neue Maßstäbe

für die Zuverlässigkeit von Kompressoren und etablierte einen neuen globalen

Standard für Sicherheit und Effizienz.

Die Entwicklung der Spiralnutentechnologie begann zwar bereits 1968, und die

Wer­bung Wer­bung

erste Installation erfolgte 1975, aber erst die Einführung der gasgeschmierten

Gleitringdichtung Typ 28 im Jahr 1976 markierte einen entscheidenden Wendepunkt

für die Branche. Seitdem gelten gasgeschmierte Gleitringdichtungen als

unverzichtbare Komponenten in Kompressoren für Anwendungen in der Öl- und

Gasindustrie, Petrochemie, Energieerzeugung und zunehmend auch für die

Wasserstoff- und CO(2)-Abscheidung.

Wer­bung Wer­bung

In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat kontinuierliche Innovation die

Dichtungsleistung auf neue Druckbereiche, Temperaturen und Betriebsbedingungen

ausgeweitet. Zu den Fortschritten zählen drehrichtungsunabhängige Nuten,

Ausführungen für Drücke bis zu 425 barg (6164 psig) und Werkstoffe wie Carbon

LF(TM) sowie John Crane Sense(®) Turbo, eine Sensorik zur digitalen

Zustandsüberwachung, die Daten in Echtzeit erfasst und vorausschauende Analysen

ermöglicht.

Auch die Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein entscheidender Faktor in der

Dichtungstechnologie. Programme zur Umrüstung von Nassdichtungen auf

gasgeschmierte Gleitringdichtungen haben in bestimmten Anwendungen bei Kunden zu

CO?-Reduzierungen von rund 278.000 Tonnen pro Jahr geführt. Moderne

gasgeschmierte Gleitringdichtungen können im Vergleich zu herkömmlichen,

ölgeschmierten Dichtungen Methan und flüchtige Emissionen um bis zu 95 %

reduzieren. Die neuesten Lageröldichtungen, wie z. B. Typ 93AX, reduzieren den

Stickstoffverbrauch um bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen

Kohleschwimmringdichtungen und unterstützen damit die angestrebte

Energieeffizienz der Betreiber.

Gasgeschmierte Gleitringdichtungen von John Crane sind heute weltweit in

Tausenden von Anlagen installiert. Unsere Kunden werden von mehr als 200

Produktions-, Vertriebs- und Servicezentren unterstützt, darunter 12

Turboservicezentren weltweit. Dieses Zusammenspiel von Technologieführerschaft,

globaler Reichweite und lokalem Know-how unterstützt die

Betriebszuverlässigkeit, Umweltaspekte und Sicherheitsziele der Kunden.

?Gasgeschmierte Gleitringdichtungen haben die Zuverlässigkeit von Kompressoren

grundlegend verändert und 1976 einen neuen Industriestandard gesetzt", so Rubén

Álvarez, Präsident von John Crane.?Mit dem 50-jährigen Jubiläum feiern wir

nicht nur einen Meilenstein der Ingenieurskunst, sondern würdigen auch den

unermüdlichen Einsatz unseres globalen Teams und das Vertrauen unserer Kunden,

die seit Jahrzehnten auf unsere Technologie setzen. Wir setzen uns weiterhin für

die Entwicklung von Dichtungslösungen ein, die Zuverlässigkeit, Effizienz und

die Zukunft der nachhaltigen Energieversorgung unterstützen."

Anlässlich des Jubiläums wird John Crane im Laufe des Jahres 2026 Fachartikel,

Erfahrungsberichte von Kunden, historische Rückblicke und Multimedia-Inhalte

veröffentlichen, die die Entwicklung der Gasdichtungstechnologie von ihren

bahnbrechenden Anfängen bis hin zu den heutigen fortschrittlichen

Dichtungslösungen für die Energieversorgung der nächsten Generation

dokumentieren.

Über John Crane

John Crane ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Rotating

Equipment in der Energie- und Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst

Gleitringdichtungen, Systeme, Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne

Servicelösungen und digitale Diagnosetools unterstützt werden. Mit über 200

Service-, Vertriebs- und Fertigungszentren in 50 Ländern ist John Crane ein

wichtiger Teil der Smiths Group plc, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das

sich Entwicklungen für eine bessere Zukunft verschrieben hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.johncrane.com.

Kontakt: William Lowden: william.lowden@teamlewis.com

(mailto:william.lowden@teamlewis.com)

Â°