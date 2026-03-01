GNW-News: Akur8 steigt mit strategischer Übernahme von Slope Software in den Markt für Lebens- und Rentenversicherungen ein

^PARIS und ATLANTA, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, die weltweit

führende KI-Plattform für Aktuare, hat heute die Übernahme von Slope Software

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bekannt gegeben. SLOPE ist eine cloudbasierte All-in-One-Plattform für

aktuarielle Modellierung für Lebensversicherer und Pensionskassen. Mit dieser

Transaktion erweitert Akur8 sein Angebot über Schaden- und Unfallversicherungen

(P&C) hinaus auf den Markt für Lebens- und Rentenversicherungen (L&A). Dies

stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensmission dar: Aktuare

weltweit mit erstklassigen, KI-gestützten Tools auszustatten, die dort zum

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Einsatz kommen, wo sie den größten Nutzen bringen.

SLOPE ist eine cloudbasierte Plattform für Cash-Flow-Modellierung, die auf

vollständige Transparenz und Nachprüfbarkeit ausgelegt ist. Sie unterstützt

Projektionen über den gesamten Lebenszyklus einer Police hinweg - von der

Prämienkalkulation über die Bewertung bis zur Prognose. Das 2015 in Atlanta,

Georgia gegründete Unternehmen Slope Software hat einen starken Kundenstamm

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aufgebaut, darunter Lebensversicherer, Rückversicherer und Beratungsfirmen. Die

Vision hinter SLOPE basiert auf derselben grundlegenden Überzeugung wie Akur8:

Das volle Potenzial von Aktuaren zu erschließen, indem man ihnen ermöglicht,

schneller bessere Entscheidungen zu treffen - mit Tools, die nahtlos in ihre

Arbeitsabläufe integriert sind und den traditionellen Status quo der

aktuariellen Modellierung in Frage stellen.

Der transparente, cloudbasierte und benutzerfreundliche Ansatz von SLOPE fügt

sich perfekt in die Produkt-DNA von Akur8 ein. Zusammen werden Akur8 und Slope

Software ein einheitliches Angebot für Mehrspartenversicherer schaffen - eine

One-Stop-Lösung, die sowohl aktuarielle Anforderungen im Schaden- und

Unfallversicherungsbereich (P&C) als auch im Lebens- und

Rentenversicherungsbereich (L&A) erfüllt. Nach der Akquisition wird SLOPE unter

dem Namen Akur8 Life integriert und wird die R&D-Expertise von Akur8 nutzen, um

Innovationen und Produktentwicklung zu beschleunigen.

Kommentare aus dem Management

Samuel Falmagne, CEO von Akur8

?Slope Software hat eine herausragende Plattform geschaffen, die die

Arbeitsweise von Aktuaren in der Lebensversicherung grundlegend verändert. Ihre

Vision deckt sich mit unserer: Aktuare mit modernen, intuitiven Tools zu

befähigen,die Einschränkungen von Legacy Tools eliminieren. Mit SLOPE in der

Akur8-Familie erweitern wir unsere Präsenz in den Lebensversicherungsmarkt.

Gemeinsam werden wir Innovationen vorantreiben und Aktuaren weltweit noch mehr

Mehrwert liefern."

Andy Smith, Co-founder und Chief Strategy Officer von Slope Software

?Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Akur8 sind eindeutig. Akur8s Vision und

Gründermentalität passen perfekt zu der Vision, die Taylor und ich für SLOPE

haben. Mit unseren gemeinsamen Ressourcen sind wir optimal aufgestellt, um eine

erstklassige Plattform für Aktuare zu entwickeln - und Akur8 zur ersten Wahl für

alle zu machen, die eine moderne, flexible und leistungsstarke aktuarielle

Lösung suchen."

Taylor Perkins, Co-founder und Chief Technology Officer von Slope Software

?Die Zusammenarbeit mit Akur8 gibt uns die Ressourcen und Forschungs- und

Entwicklungskapazitäten, um unsere Vision deutlich schneller umzusetzen, als wir

es allein könnten. Unsere Kunden profitieren von mehr Innovation, erweiterten

Möglichkeiten und der Unterstützung eines globalen Leaders in Actuarial

Technology. Diese Partnerschaft garantiert, dass Aktuare in der

Lebensversicherung auch weiterhin die hochmodernen Tools bekommen, die sie

brauchen, um in einem immer komplexeren Markt zu bestehen."

Über Akur8

Die Global Actuarial AI Platform von Akur8 transformiert die

Versicherungsbranche mit einer innovativen Suite von Pricing- und Reserving-

Lösungen. Basierend auf modernster Technologie und aktuarieller Exzellenz bietet

Akur8 Geschwindigkeit, Leistung, Transparenz und Zuverlässigkeit für Versicherer

jeder Größe in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie Lebens-

und Rentenversicherung (L&A). Akur8 betreut über 300 Kunden in mehr als 40

Ländern, darunter globale Versicherungskonzerne wie AXA, Generali, Munich Re,

Europ Assistance, Tokio Marine und MS(AD) P&C-Versicherer im Privat- und

Gewerbekundenbereich wie TMNAS, FCCI, NEXT, HDVI sowie Spezialversicherer wie

Canopius. Über 3.000 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Tarifmodelle und

Reservierungsprognosen über alle Geschäftsbereiche hinweg zu erstellen.

Weitere Informationen zu Akur8 finden Sie unter de.akur8.com/

(https://de.akur8.com/).

Über Slope Software

Slope Software liefert mit SLOPE eine transparente Plattform für aktuarielle

Modellierung, die vollständige Sichtbarkeit über den gesamten

Modellierungsprozess bietet - von den Ausgangsannahmen bis zu den finalen

Ergebnissen. SLOPE basiert auf cloudnativer Architektur und bietet durchgängige

Rückverfolgbarkeit und Kontrolle. Damit können Aktuare ihre Workflows

optimieren, Analysen vertiefen und belastbare Entscheidungen sicher treffen.

Weitere Informationen zu Slope Software finden Sie unter

https://slopesoftware.com/.

Media Contact

Vera Buttinger

Head of International Marketing

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5547d824-b23a-

4532-998b-170490cdbe4a/de

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