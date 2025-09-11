DAX23.724 ±0,0%ESt505.380 +0,2%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.295 +1,0%Euro1,1723 +0,1%Öl67,16 +1,0%Gold3.654 +0,8%
GNW-News: Angehörige der Flying Tigers und Wissenschaftler würdigen das Vermächtnis der Gruppe mit einer Ausstellung in Südchina

10.09.25 12:56 Uhr

^NANNING, China, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angehörige der Flying Tigers

und Wissenschaftler, die sich mit dieser Gruppe befassen, versammelten sich am

Sonntag, dem 7. September, zu einer Ausstellung, die im Liuzhou Military Museum

zu sehen ist und die Geschichte der amerikanischen Freiwilligenpiloten

dokumentiert, die während des Zweiten Weltkriegs in der südchinesischen

autonomen Region Guangxi Zhuang an der Seite der chinesischen Streitkräfte

kämpften.

Clifford Ray Long Junior, der Sohn des Flying-Tiger-Pilot-Veteranen Clifford Ray

Long, erzählte Xinhua, dass drei Generationen seiner Familie Spuren in China

hinterlassen haben, und zeigte dabei auf zwei Fotos, die dauerhaft im Liuzhou

Military Museum ausgestellt sind. Das eine zeigt seinen Vater während eines

erneuten Besuchs in China im Jahr 2004, das andere zeigt Long Junior selbst mit

seinem Enkel an der Chinesischen Mauer in Peking im Jahr 2023.

Clifford Ray Long trat 1941 im Alter von 19 Jahren den Flying Tigers bei. Long

Junior erzählte die Geschichte einer der gefährlichsten Missionen seines Vaters,

bei der dessen Flugzeug von 13 japanischen Kampfflugzeugen angegriffen wurde.

Trotz schwerer Schäden gelang es ihm, die Kontrolle über sein Flugzeug

zurückzugewinnen und eine Bruchlandung zu überleben.

Das war sein 23. Einsatz, sagte Long Junior und fügte hinzu, dass sein Vater

insgesamt 104 Einsätze flog, von denen der letzte an seinem 20. Geburtstag

stattfand.

Auf der Ausstellung erkannte Virginia Lynn Krippner, die Nichte des Flying Tiger

Howard Lincoln Krippner, ihren Onkel voller Stolz auf einem Gruppenfoto der US-

Piloten wieder. Sie übergab außerdem eine Vase, die ursprünglich ihrem Onkel vom

chinesischen Volk geschenkt worden war.

Sie äußerte ihre Hoffnung, dass mehr Menschen durch Gegenstände wie diese Vase

etwas über diese Freundschaft erfahren könnten.

Ma Kuanchi, Vizepräsident der Flying Tiger Historical Organization in den

Vereinigten Staaten, erinnert sich an bewegende Wiedersehen zwischen

amerikanischen Veteranen und ihren chinesischen Rettern aus Kriegszeiten. Sie

standen auf, salutierten und umarmten sich mit Tränen in den Augen -- und das

sei wahre Freundschaft, so Ma.

Jeffrey Greene, Vorsitzender der Sino-American Aviation Heritage Foundation,

betonte in seiner Rede auf der Versammlung die Bedeutung der Zusammenarbeit, die

durch diese gemeinsame Geschichte verkörpert wird. Er kündigte Pläne an, im

nächsten Jahr mehr amerikanische Schüler in die Flying Tiger-

Freundschaftsschulen in China zu bringen, um ihr Verständnis für die Geschichte

des Zweiten Weltkriegs und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen.

Die Ausstellung wurde am Sonntag eröffnet und umfasst über 1.000 Exponate, von

denen viele aus China oder den Vereinigten Staaten gestiftet wurden. Der

Eintritt ist langfristig für die Öffentlichkeit kostenlos.

Quelle: Liuzhou Military Museum

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°