GNW-News: Atlanta behauptet Spitzenposition als verkehrsreichster Flughafen der Welt 2025, während Dubai laut OAG-Daten an Boden gewinnt

^Wichtige Ergebnisse:

* Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) bleibt mit 63,1 Millionen Sitzplätzen auch

2025 der verkehrsreichste Flughafen der Welt

* Dubai International (DXB) belegt weltweit weiterhin den zweiten Platz und

setzt sein rasantes langfristiges Wachstum fort

* Vier der zehn verkehrsreichsten Flughäfen der Welt befinden sich in

Nordamerika und drei in Asien

LONDON, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, die führende Datenplattform für

die globale Reisebranche, hat heute ihr jährliches Ranking der World's Busiest

Airports for 2025 veröffentlicht, basierend auf der geplanten Flugkapazität.

Der Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) hat seine Position

als verkehrsreichster Flughafen der Welt mit 63,1 Millionen Sitzplätzen im In-

und Auslandsverkehr behauptet. Die Kapazität am ATL stieg im Jahresvergleich um

1 % und liegt nun weitgehend auf dem Niveau von vor der Pandemie.

Der Dubai International Airport (DXB) belegt mit 62,4 Millionen Sitzplätzen

weltweit den zweiten Platz und verringert damit den Abstand zu Atlanta. Die

Kapazität am DXB wuchs im Vergleich zu 2024 um 4 % und liegt nun 16 % über dem

Niveau von 2019, was seine anhaltende Dominanz als weltweit führendes

internationales Drehkreuz unterstreicht.

Der Flughafen Tokio-Haneda (HND) liegt mit 55,4 Millionen Sitzen weiterhin auf

dem dritten Platz, wobei das Kapazitätsniveau stabil blieb und leicht über dem

Volumen vor der Pandemie lag.

Weiter unten im Ranking verzeichneten Chicago O'Hare (ORD) und der Flughafen

Istanbul (IST) das stärkste Wachstum im Jahresvergleich unter den globalen Top

10, mit einer Kapazitätssteigerung von 8 % bzw. 6 %. Istanbul sticht weiterhin

als eines der am schnellsten wachsenden großen Drehkreuze weltweit hervor, mit

einer Kapazität, die nun 22 % höher ist als im Jahr 2019.

Insgesamt spiegeln die Top 10 der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt im Jahr

2025 die Stärke der großen Binnenmärkte in den Vereinigten Staaten und China

wider, ebenso wie das anhaltende Wachstum im Nahen Osten und die fortlaufende

Entstehung neuer Drehkreuzflughäfen seit 2019.

John Grant, Chefanalyst bei OAG, kommentierte:

?Die Rankings für 2025 zeigen, dass die globale Luftfahrt in eine neue

Wachstumsphase eingetreten ist. Die kontinuierliche Expansion Dubais und der

Aufstieg Istanbuls als globales Drehkreuz verdeutlichen, wie sich die Flugnetze

weiterentwickeln, während die Widerstandsfähigkeit der großen Binnenmärkte

weiterhin die weltweite Kapazität stützt."

Die vollständigen Rankings und die Methodik finden Sie auf der Website von OAG

(https://www.oag.com/busiest-airports-world-2025).

Über OAG

OAG ist eine führende Datenplattform für die globale Reisebranche und bietet als

erste Branche eine einzige Quelle für Angebots-, Nachfrage- und Preisdaten.

Medienanfragen: pressoffice@oag.com (mailto:pressoffice@oag.com)

Weitere Informationen finden Sie unter www.oag.com/busiest-airports-world-2025

(https://www.oag.com/busiest-airports-world-2025)

