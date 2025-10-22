GNW-News: BAWAG Group erzielte in Q3 2025 Nettogewinn von 219 Mio. ? und RoTCE von 27,8%; 2025-Ziele werden voraussichtlich übertroffen
Werte in diesem Artikel
^WIEN, 22. Oktober 2025 - BAWAG Group gibt heute ihre Ergebnisse für das dritte
Quartal 2025 bekannt. Die Geschäftsentwicklung der BAWAG Group blieb weiterhin
stark, mit einem Nettogewinn in Höhe von 219 Mio. EUR, einem Gewinn je Aktie von
2,77 EUR, und einem Return on Tangible Common Equity von 27,8%. Das Ergebnis vor
Risikokosten belief sich auf 354 Mio. EUR und die Cost-Income-Quote auf 36,1%.
Dies resultierte in einem Nettogewinn von 630 Mio. EUR, einem Ergebnis je Aktie
von 7,98 EUR und einem RoTCE von 26,9 % für die ersten neun Monate 2025.
Die CET1-Ratio lag bei 14,1 %, nach Abzug der abgegrenzten Dividende in Höhe von
346 Mio. EUR für die ersten neun Monate 2025. Nach der Durchführung des
Aktienrückkaufs in Höhe von 175 Mio. EUR im dritten Quartal 2025 wurden 1,6
Millionen Aktien eingezogen. Die NPL-Ratio blieb weiterhin auf einem niedrigen
Niveau und belief sich auf 0,8% zum Ende des dritten Quartals - dies spiegelt
die anhaltend starke Qualität der Aktiva wider.
Die BAWAG Group erwartet, die Ziele für das Jahr 2025 zu übertreffen und
bestätigt die mittelfristigen Ziele, die am 4. März 2025 im Rahmen des Investor
Days präsentiert wurden.
Anas Abuzaakouk, CEO, kommentierte: "Wir haben ein weiteres starkes
Quartalsergebnis erzielt, mit einem Nettogewinn von 219 Mio. EUR, einem Ergebnis
je Aktie (EPS) von 2,77?EUR und einer Eigenkapitalrendite (RoTCE) von 28?%. Die
operative Entwicklung unserer Geschäftsbereiche war solide. Gleichzeitig bleiben
wir in einem Marktumfeld, das unserer Einschätzung nach seit einiger Zeit von
übermäßiger Kreditvergabe und nachlässiger Risikoprüfung geprägt ist, weiterhin
geduldig und diszipliniert - mit 13,5?Mrd.?EUR an Barmitteln, was 19?% unserer
Bilanzsumme entspricht.
Im dritten Quartal haben wir unser Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 175 Mio. EUR
abgeschlossen und anschließend 1,6 Millionen Aktien eingezogen. Damit beläuft
sich die Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien auf 77 Millionen - ein
Rückgang von 23?% seit unserem Börsengang im Jahr 2017.
Die Integration unserer jüngsten Akquisitionen verläuft äußerst erfolgreich.
Beide Integrationen haben zudem als Katalysator für eine organisatorische
Neuausrichtung gedient, während wir uns hin zu einer paneuropäischen und US-
amerikanischen Bankengruppe entwickeln. Grundlage dieser Neuausrichtung ist ein
?Digital-First"-Ansatz im Banking, ergänzt durch ein stark beratungsorientiertes
Filialnetz. Ich bin äußerst stolz auf das, was wir als Team gemeinsam erreicht
haben - und noch gespannter auf das, was vor uns liegt."
Starke Ergebnisse in den ersten neun Monaten 2025 als größere Unternehmensgruppe
Veränderung ggü. Veränderung ggü.
in Mio. EUR Q3 '25 Vorjahr (in %) YTD '25 Vorjahr (in %)
-------------------------------------------------------------------------------
Operative Kernerträge 554,0 43 1.636,7 40
-------------------------------------------------------------------------------
Nettozinsertrag 460,0 48 1.363,4 45
-------------------------------------------------------------------------------
Provisionsüberschuss 94,0 22 273,3 20
-------------------------------------------------------------------------------
Operative Erträge 554,6 41 1.640,3 41
-------------------------------------------------------------------------------
Operative Aufwendungen -200,3 58 -604,6 59
-------------------------------------------------------------------------------
Ergebnis vor Risikokosten 354,3 33 1.035,7 32
-------------------------------------------------------------------------------
Regulatorische Aufwendungen -9,7 223 -29,7 170
-------------------------------------------------------------------------------
Risikokosten -52,4 106 -163,6 97
-------------------------------------------------------------------------------
Ergebnis vor Steuern 293,5 23 845,4 22
-------------------------------------------------------------------------------
Nettogewinn 218,5 23 629,7 21
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
RoTCE 27,8 % 3,8 Pkte. 26,9 % 2,9 Pkte.
-------------------------------------------------------------------------------
CIR 36,1 % 3,8 Pkte. 36,9 % 4,3 Pkte.
-------------------------------------------------------------------------------
Ergebnis je Aktie (EUR) 2,77 23 % 7,98 21 %
-------------------------------------------------------------------------------
Liquidity Coverage Ratio
(LCR) 201 % -59 Pkte. 201 % (59) Pkte.
-------------------------------------------------------------------------------
Die Ergebnispräsentation ist unter https://www.bawaggroup.com verfügbar.
Ergebnispräsentation
BAWAG Group wird den Earnings Call um 10:00 Uhr MESZ am 22. Oktober 2025
abhalten. CEO Anas Abuzaakouk und CFO Enver Siru?i? werden die Ergebnisse
präsentieren. Die Zugangsdaten zum Webcast werden auf unserer Website
Finanzergebnisse | BAWAG Group (http://invalid.uri) veröffentlicht.
Über die BAWAG Group
Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien,
Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie
Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den
Niederlanden, Irland, Großbritannien sowie den USA. Der Konzern bietet unter
diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an
Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie
Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten
und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der
Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer
Strategie.
Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige
Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG
Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und
Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group.
Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert",
"beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde",
"könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen
kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des
Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und
Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und
Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das
regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter,
Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich
in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen
abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen,
Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder
anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung
bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser
Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar
und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder
Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der
Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.
Financial Community & Medien:
Jutta Wimmer (Head of Investor Relations and External Communication)
Tel: +43 (0) 5 99 05-22474
E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com
Manfred Rapolter (External Communication Österreich)
Sascha Nottmeier (External Communication Deutschland)
E-Mail: communications@bawaggroup.com
Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit:
https://www.bawaggroup.com
