GNW-News: BEN wurde in Portugal geboren und wird nun durch Europa gefahren
^MATOSINHOS, Portugal, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BEN hat heute nach einem
langwierigen und anspruchsvollen Verfahren bei IDIADA (in Spanien) die
Typgenehmigungsbescheinigung der Europäischen Union erhalten und kann nun in
ganz Europa gefahren werden.
BEN wurde von CEiiA entwickelt und ist das erste Elektroauto seiner Art, das
einen Wandel im europäischen Automobilsektor darstellt - weg von traditionellen
Automobilherstellern hin zu Mobilitätsanbietern. Basierend auf einer
erschwinglichen Karosserie und einer innovativen digitalen Plattform außerhalb
des Fahrzeugs (Hightech-Software-Ebene) ermöglicht BEN eine nahtlose Verbindung
mit anderen Fahrzeugen und Nutzern und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen
und neuen Geschäftsmodellen. BEN wurde entwickelt, um Software überall und
jederzeit zu integrieren, und nutzt modernste Technologien, um kontinuierliche
Innovationen im Fahrzeug zu ermöglichen.
Und das Modell soll als Dienstleistung genutzt und gehandelt werden. Es handelt
sich um das erste Elektroauto mit einem CO?-Emissionszähler, das in der Lage
ist, die während der Produktion entstandenen CO?-Emissionen über seine gesamte
Lebensdauer hinweg durch die AYR-Technologie (Gewinner des Europäischen Bauhaus-
Preises 2021) auszugleichen.
BEN ist ein Ergebnis des Wiederaufbau- und Resilienzplans (RRP), der von IAPMEI
verwaltet wird. Es ist Teil der Be.Neutral Agenda, geleitet von NOS und unter
Beteiligung von 40 Partnern, darunter CEiiA und acht Gemeinden in Nordportugal,
mit besonderem Schwerpunkt auf Guimarães, das 2026 die Europäische
Umwelthauptstadt sein wird.
?Mit BEN ist Portugal nun ein europäischer (Mobilitäts-)Hersteller. Wir haben
BEN als Europas Antwort auf ein neues integratives Sozialmodell entwickelt, das
auf erschwinglicheren, kleineren und nachhaltigeren Elektroautos basiert. BEN
steht daher im Einklang mit der Initiative 'Kleine und erschwingliche
Elektroautos', die von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von
der Leyen, ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, ein europäisches Auto der
Zukunft zu entwickeln", erklärt Helena Silva, Vorstandsmitglied und CTO von
CEiiA.
Die erste Phase der Entwicklung des BEN ist nun mit der
Typgenehmigungsbescheinigung abgeschlossen, die die Produktion einer ersten
Serie von Elektroautos in der BEN-Werkstatt von CEiiA in Matosinhos ermöglicht.
Die nächste Phase umfasst die Herstellung von Serien von Elektroautos in
Sonderausführung, die für verschiedene geplante Anwendungen angepasst sind. In
diesem Zeitraum werden auch die Produktentwicklung fortgesetzt und die
Pilotproduktionsanlage von BEN weiterentwickelt, deren Kapazität bei 200
Einheiten pro Jahr liegt.
Im Jahr 2026 werden weitere Produktionsstätten in Portugal und in ganz Europa
errichtet. Derzeit finden Verhandlungen statt, um bis 2030 eine dezentrale
Produktion von 20.000 Einheiten pro Jahr zu erreichen, wobei die Preise bei
8.000 Euro beginnen sollen.
Ricardo Rodrigues - Pressemedienagentur
+351969523802
rr@pressmediaonline.com (mailto:rr@pressmediaonline.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e39754f0-
5328-4e23-8176-8dff01cf75f8
Â°