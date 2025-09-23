GNW-News: BetaGlue Therapeutics gibt die Ernennung von Alexis Peyroles zum neuen Chief Executive Officer bekannt
^MAILAND, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue(®) Therapeutics (im
Folgenden?BetaGlue" oder?das Unternehmen"), ein auf Onkologie spezialisiertes
Unternehmen, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose(®) für die
gezielte und personalisierte Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren
entwickelt, gab heute einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt: Dr. Colin
Story wird als CEO von Alexis Peyroles abgelöst, der zum neuen Chief Executive
Officer ernannt wurde. Peyroles ist seit dem 19. Mai 2025 Mitglied des
Vorstands.
?Wir freuen uns, Alexis als neuen CEO von BetaGlue willkommen zu heißen. Dank
seiner umfassenden Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Life Sciences,
insbesondere in der Onkologie, wird er BetaGlue(®) dabei unterstützen, die
neuartige, auf Yttrium-90 basierende 'Radiotherapie von innen'-Plattform
YntraDose(®) beim nicht resezierbaren, lokal fortgeschrittenen
Pankreasadenokarzinom (LA-PDAC) sowie bei weiteren soliden Tumorindikationen
voranzubringen", sagte Mike Cogswell, Vorstandsvorsitzender.?Im Namen des
Vorstands danken wir Colin herzlich für seinen maßgeblichen Beitrag zur
Entwicklung unseres Unternehmens. Wir wissen seine Führung, seine Vision und die
bedeutenden Leistungen, die er in den vergangenen drei Jahren zum Erfolg von
BetaGlue beigetragen hat, sehr zu schätzen."
?Es war mir eine große Ehre, BetaGlue(®) in dieser wegweisenden
Entwicklungsphase zu leiten, die nur dank eines herausragenden Managementteams
möglich war. Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen unter der Leitung von
Alexis weiterhin erfolgreich wachsen wird", sagte Dr. Colin Story.
Alexis Peyroles verfügt über umfassende Expertise in der Onkologie und
langjährige Führungserfahrung im Sektor Life Sciences. Er hat erfolgreich
Unternehmen aufgebaut und weiterentwickelt, Wachstumsstrategien für
kommerzialisierte Produkte umgesetzt und in jüngerer Zeit Programme erfolgreich
durch die klinische Entwicklung geführt. Er hat mehrere Unternehmen erfolgreich
durch strategische Transaktionen, Partnerschaften und Börsengänge mit einem
Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 1,6 Milliarden Euro begleitet. Dank seiner
Kombination aus wissenschaftlicher Vision und Erfahrung in strategischen
Partnerschaften kann BetaGlue(®) seine klinische Pipeline erweitern und zugleich
durch starke Allianzen den Unternehmenswert nachhaltig steigern.
?Ich freue mich sehr, Teil von BetaGlue(®) zu werden. Ich schätze das solide
Fundament, das Colin bei BetaGlue(®) gelegt hat, das starke Team, das er
aufgebaut hat, und die Chance, die bahnbrechende interne Radiotherapie-Plattform
weiterzuentwickeln. YntraDose(®) stellt einen Durchbruch in der Anwendung der
Radiotherapie bei soliden Tumoren dar. Meine Priorität als CEO wird es sein,
klinische Meilensteine voranzutreiben, strategische Allianzen zu fördern und
BetaGlue® für nachhaltiges Wachstum zu positionieren", sagte Alexis Peyroles,
CEO von BetaGlue(®).
Über BetaGlue Therapeutics
BetaGlue(®) Therapeutics ist ein italienisches Unternehmen im Bereich Onkologie
in der klinischen Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform
YntraDose(®) für die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider
Tumoren entwickelt. Bei der Entwicklung seiner Produkte wird BetaGlue(®) von
einem globalen Clinical Advisory Board sowie von führenden nationalen und
internationalen Experten unterstützt.
Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com
(mailto:info@betaglue.com) LinkedIn: Hier
(https://www.linkedin.com/company/82990266)
