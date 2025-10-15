GNW-News: Cellebrite erweitert Marktpräsenz mit Innovationen in den Bereichen agentenbasierte KI, Cloud und Gerätevirtualisierung für die Herbstversion 2025

Werte in diesem Artikel

^TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von digitalen

Wer­bung Wer­bung

Ermittlungs­lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute seine

Herbstversion 2025 (https://cellebrite.com/en/products/launches-releases/autumn-

release-2025/) vorgestellt. Die digitale Ermittlungsplattform wird damit durch

neue Integrationen und leistungsstarke Funktionen weiterentwickelt - von der

Daten­erfassung und -verifizierung bis hin zu fortschrittlichen, KI-gestützten

Analyseverfahren.

Wer­bung Wer­bung

Ein zentrales Highlight der Herbstversion 2025 ist die Integration der

Corellium-Technologie, die Cellebrite im Rahmen einer während des

Übernahmeprozesses geschlossenen Wiederverkäufer­vereinbarung erworben hat.

Dadurch erweitert das Unternehmen sein Portfolio um leistungsstarke ARM-basierte

mobile Virtualisierungslösungen, die das Wertversprechen von Cellebrite im

Bereich Digital Intelligence weiter stärken. Corellium bietet hoch

Wer­bung Wer­bung

spezialisierte Analysefunktionen für iOS -, Android- und IoT-Geräte, die vor

allem in den Bereichen Sicherheitsforschung und -tests eingesetzt werden. Zu den

Anwendern zählen Verteidigungs-, Geheimdienst- und andere Regierungsbehörden

sowie Unternehmenskunden.

Cellebrite kündigt für die Herbstversion 2025 die folgenden Innovationen an -

flankiert von umfassenden Schulungs- und Beratungsleistungen:

* Die erweiterte und überarbeitete Guardian-Suite umfasst nun SaaS-Angebote

für digitale Forensik, Ermittlungen und Analysen - sowohl für den

öffentlichen als auch den privaten Sektor.

* Die neue Guardian Investigate-Lösung wird die Arbeitsweise von

Ermittlungsteams grundlegend verändern. Durch den Einsatz

agentenbasierter KI analysiert Guardian Investigate verschiedenste

Beweisquellen - darunter Mobilfunkdaten, Anrufdetailaufzeichnungen,

Open-Source-Informationen und Fallakten - und unterstützt die

zugehörigen Workflows für eine nahtlose, teamübergreifende

Zusammenarbeit. Alle relevanten Ermittlungsinformationen werden dabei

zentral gebündelt. Guardian Investigate befindet sich derzeit in

limitierter Produktion bei ausgewählten Cellebrite Design-Partnern und

soll Anfang 2026 allgemein verfügbar sein.

* Zu den neuen Funktionen in der Guardian-Suite zählen die verbesserte

Erfassung mobiler Daten von Drittanbietern sowie eine neue Hosting-

Region innerhalb der EU, die Kunden bei der Einhaltung von

Datenresidenzanforderungen unterstützt. Zudem wurde Guardian als Lösung

zur Unterstützung interner Ermittlungen für Unternehmen und

Serviceanbieter eingeführt. Sie ermöglicht eine schnellere Sichtung

gesammelter Daten und beschleunigt das Auffinden erster Beweise, wodurch

forensische Teams entlastet werden.

* Der erweiterte Zugriff auf Android- und iOS-Geräte durch Inseyets ermöglicht

die verbesserte Erfassung und Analyse digitaler Beweise auf mobilen

Endgeräten und bietet nun zusätzlich einsatzbereite Workflows. Die führende

digitale Forensiklösung von Cellebrite unterstützt außerdem die direkte

Integration mit der Guardian-Suite - für eine schnellere, sicherere

Beweisführung und effizientere Zusammenarbeit.

* Die neue Bereitstellungsoption für die Ermittlungsdatenanalyse-Lösung

Pathfinder ist nun in der AWS GovCloud verfügbar. Diese neue

Bereitstellungsoption bietet anpassbare, kostenoptimierte Konfigurationen,

die auf die spezifischen Anforderungen innerhalb einer Virtual Private Cloud

(VPC) zugeschnitten sind.

* Die neuen Corellium-Lösungen ermöglichen mobile Schwachstellenanalysen und

Anwendungssicherheitstests, um Risiken zu minimieren und regulatorische

Anforderungen zu erfüllen. Seit Abschluss der Wiederverkäufervereinbarung

haben sich mehrere Kunden aus den Bereichen Verteidigung und

Nachrichtendienste in EMEA und dem asiatisch-pazifischen Raum für Corellium

entschieden. Die Plattform bietet umfassende Funktionen für

Sicherheitsforschung, Penetrationstests und Malware-Analysen.

?Die Herbstversion 2025 zeigt unsere Innovationskraft in vollem Umfang. Wir sind

unseren Designpartnern dankbar, die maßgeblich dazu beitragen, Guardian

Investigate zu einer zentralen Plattform für digitale Ermittlungen auf Basis

agentenbasierter KI weiterzuentwickeln", so Ronnen Armon, Chief Product and

Technologies Officer bei Cellebrite.?Mit der Integration der Corellium-

Technologie bieten wir darüber hinaus branchenführende ARM-basierte

Virtualisierungslösungen an - leistungsstarke Funktionen, die weltweit das

Interesse unserer Kunden wecken."

Die Technologie von Cellebrite wird jährlich in über 1,5 Millionen Ermittlungen

weltweit eingesetzt. Mehr als 7.000 Kunden nutzen die Lösungen des Unternehmens

für gesetzlich sanktionierte Ermittlungen in Bereichen wie Kindesmissbrauch,

Mord, Terrorismus, Grenzschutz, Sexualdelikte, Drogen- und organisierte

Kriminalität, Menschenhandel, Betrug, Diebstahl geistigen Eigentums,

Finanzkriminalität, interne Untersuchungen, eDiscovery und vieles mehr - stets

unter Einhaltung behördlicher Protokolle und umfassender regulatorischer

Anforderungen.

Hinweis zu externen Websites und Social-Media-Plattformen

Verweise auf Inhalte, die auf Websites oder Social-Media-Plattformen enthalten

oder über diese zugänglich sind, stellen keine Einbeziehung dieser Informationen

durch Bezugnahme dar. Solche Inhalte sind nicht als Bestandteil dieser

Pressemitteilung zu verstehen.

Über Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden weltweit dabei

zu unterstützen, Leben zu schützen und zu retten - durch die Verbesserung

digitaler Ermittlungen und intelligenter Informationsgewinnung. Ziel ist es, die

Rechtspflege in Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu beschleunigen und zu

stärken. Die KI-gestützte digitale Ermittlungsplattform von Cellebrite

ermöglicht es Kunden, digitale Beweise in rechtlich zulässigen Ermittlungen

unter Wahrung des Datenschutzes rechtmäßig abzurufen, zu sammeln, zu analysieren

und weiterzugeben. Tausende Organisationen aus den Bereichen öffentliche

Sicherheit, Nachrichtendienste und Wirtschaft vertrauen auf die digitalen

Forensik- und Ermittlungslösungen von Cellebrite - verfügbar in der Cloud, vor

Ort oder als Hybrid-Lösungen -, um Fälle schneller aufzuklären und

Gemeinschaften zu schützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns

unter www.cellebrite.com

(http://www.cellebrite.com/), https://investors.cellebrite.com

(https://investors.cellebrite.com/) oder in den sozialen Medien unter

@Cellebrite.

Ansprechpartner:

Medien

Victor Cooper

Sr. Director of Corporate Communications + Content Operations

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Anlegerbeziehungen

Andrew Kramer

Vice President, Investor Relations

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

Â°