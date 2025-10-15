GNW-News: Cellebrite erweitert Marktpräsenz mit Innovationen in den Bereichen agentenbasierte KI, Cloud und Gerätevirtualisierung für die Herbstversion 2025
^TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)
-- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von digitalen
Ermittlungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute seine
Herbstversion 2025 (https://cellebrite.com/en/products/launches-releases/autumn-
release-2025/) vorgestellt. Die digitale Ermittlungsplattform wird damit durch
neue Integrationen und leistungsstarke Funktionen weiterentwickelt - von der
Datenerfassung und -verifizierung bis hin zu fortschrittlichen, KI-gestützten
Analyseverfahren.
Ein zentrales Highlight der Herbstversion 2025 ist die Integration der
Corellium-Technologie, die Cellebrite im Rahmen einer während des
Übernahmeprozesses geschlossenen Wiederverkäufervereinbarung erworben hat.
Dadurch erweitert das Unternehmen sein Portfolio um leistungsstarke ARM-basierte
mobile Virtualisierungslösungen, die das Wertversprechen von Cellebrite im
Bereich Digital Intelligence weiter stärken. Corellium bietet hoch
spezialisierte Analysefunktionen für iOS-, Android- und IoT-Geräte, die vor
allem in den Bereichen Sicherheitsforschung und -tests eingesetzt werden. Zu den
Anwendern zählen Verteidigungs-, Geheimdienst- und andere Regierungsbehörden
sowie Unternehmenskunden.
Cellebrite kündigt für die Herbstversion 2025 die folgenden Innovationen an -
flankiert von umfassenden Schulungs- und Beratungsleistungen:
* Die erweiterte und überarbeitete Guardian-Suite umfasst nun SaaS-Angebote
für digitale Forensik, Ermittlungen und Analysen - sowohl für den
öffentlichen als auch den privaten Sektor.
* Die neue Guardian Investigate-Lösung wird die Arbeitsweise von
Ermittlungsteams grundlegend verändern. Durch den Einsatz
agentenbasierter KI analysiert Guardian Investigate verschiedenste
Beweisquellen - darunter Mobilfunkdaten, Anrufdetailaufzeichnungen,
Open-Source-Informationen und Fallakten - und unterstützt die
zugehörigen Workflows für eine nahtlose, teamübergreifende
Zusammenarbeit. Alle relevanten Ermittlungsinformationen werden dabei
zentral gebündelt. Guardian Investigate befindet sich derzeit in
limitierter Produktion bei ausgewählten Cellebrite Design-Partnern und
soll Anfang 2026 allgemein verfügbar sein.
* Zu den neuen Funktionen in der Guardian-Suite zählen die verbesserte
Erfassung mobiler Daten von Drittanbietern sowie eine neue Hosting-
Region innerhalb der EU, die Kunden bei der Einhaltung von
Datenresidenzanforderungen unterstützt. Zudem wurde Guardian als Lösung
zur Unterstützung interner Ermittlungen für Unternehmen und
Serviceanbieter eingeführt. Sie ermöglicht eine schnellere Sichtung
gesammelter Daten und beschleunigt das Auffinden erster Beweise, wodurch
forensische Teams entlastet werden.
* Der erweiterte Zugriff auf Android- und iOS-Geräte durch Inseyets ermöglicht
die verbesserte Erfassung und Analyse digitaler Beweise auf mobilen
Endgeräten und bietet nun zusätzlich einsatzbereite Workflows. Die führende
digitale Forensiklösung von Cellebrite unterstützt außerdem die direkte
Integration mit der Guardian-Suite - für eine schnellere, sicherere
Beweisführung und effizientere Zusammenarbeit.
* Die neue Bereitstellungsoption für die Ermittlungsdatenanalyse-Lösung
Pathfinder ist nun in der AWS GovCloud verfügbar. Diese neue
Bereitstellungsoption bietet anpassbare, kostenoptimierte Konfigurationen,
die auf die spezifischen Anforderungen innerhalb einer Virtual Private Cloud
(VPC) zugeschnitten sind.
* Die neuen Corellium-Lösungen ermöglichen mobile Schwachstellenanalysen und
Anwendungssicherheitstests, um Risiken zu minimieren und regulatorische
Anforderungen zu erfüllen. Seit Abschluss der Wiederverkäufervereinbarung
haben sich mehrere Kunden aus den Bereichen Verteidigung und
Nachrichtendienste in EMEA und dem asiatisch-pazifischen Raum für Corellium
entschieden. Die Plattform bietet umfassende Funktionen für
Sicherheitsforschung, Penetrationstests und Malware-Analysen.
?Die Herbstversion 2025 zeigt unsere Innovationskraft in vollem Umfang. Wir sind
unseren Designpartnern dankbar, die maßgeblich dazu beitragen, Guardian
Investigate zu einer zentralen Plattform für digitale Ermittlungen auf Basis
agentenbasierter KI weiterzuentwickeln", so Ronnen Armon, Chief Product and
Technologies Officer bei Cellebrite.?Mit der Integration der Corellium-
Technologie bieten wir darüber hinaus branchenführende ARM-basierte
Virtualisierungslösungen an - leistungsstarke Funktionen, die weltweit das
Interesse unserer Kunden wecken."
Die Technologie von Cellebrite wird jährlich in über 1,5 Millionen Ermittlungen
weltweit eingesetzt. Mehr als 7.000 Kunden nutzen die Lösungen des Unternehmens
für gesetzlich sanktionierte Ermittlungen in Bereichen wie Kindesmissbrauch,
Mord, Terrorismus, Grenzschutz, Sexualdelikte, Drogen- und organisierte
Kriminalität, Menschenhandel, Betrug, Diebstahl geistigen Eigentums,
Finanzkriminalität, interne Untersuchungen, eDiscovery und vieles mehr - stets
unter Einhaltung behördlicher Protokolle und umfassender regulatorischer
Anforderungen.
Hinweis zu externen Websites und Social-Media-Plattformen
Verweise auf Inhalte, die auf Websites oder Social-Media-Plattformen enthalten
oder über diese zugänglich sind, stellen keine Einbeziehung dieser Informationen
durch Bezugnahme dar. Solche Inhalte sind nicht als Bestandteil dieser
Pressemitteilung zu verstehen.
Über Cellebrite
Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden weltweit dabei
zu unterstützen, Leben zu schützen und zu retten - durch die Verbesserung
digitaler Ermittlungen und intelligenter Informationsgewinnung. Ziel ist es, die
Rechtspflege in Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu beschleunigen und zu
stärken. Die KI-gestützte digitale Ermittlungsplattform von Cellebrite
ermöglicht es Kunden, digitale Beweise in rechtlich zulässigen Ermittlungen
unter Wahrung des Datenschutzes rechtmäßig abzurufen, zu sammeln, zu analysieren
und weiterzugeben. Tausende Organisationen aus den Bereichen öffentliche
Sicherheit, Nachrichtendienste und Wirtschaft vertrauen auf die digitalen
Forensik- und Ermittlungslösungen von Cellebrite - verfügbar in der Cloud, vor
Ort oder als Hybrid-Lösungen -, um Fälle schneller aufzuklären und
Gemeinschaften zu schützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns
unter www.cellebrite.com
(http://www.cellebrite.com/), https://investors.cellebrite.com
(https://investors.cellebrite.com/) oder in den sozialen Medien unter
@Cellebrite.
Ansprechpartner:
Medien
Victor Cooper
Sr. Director of Corporate Communications + Content Operations
Victor.cooper@cellebrite.com
+1 404.804.5910
Anlegerbeziehungen
Andrew Kramer
Vice President, Investor Relations
investors@cellebrite.com
+1 973.206.7760
Â°
