GNW-News: CFO-Wechsel bei Feintool: Marc Hundsdorf übernimmt ab 1. März 2026 die finanzielle Führung

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

23. Januar 2026 - 06:30 Uhr

Der Verwaltungsrat der Feintool International Holding AG hat Marc Hundsdorf zum

neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Marc Hundsdorf tritt seine Position

am 1. März 2026 an und folgt damit auf Thomas Erne, der das Unternehmen auf

eigenen Wunsch verlässt.

Marc Hundsdorf verfügt über langjährige Führungserfahrung als CFO und CEO in

verschiedenen Unternehmen der Automobilzuliefererindustrie. Er führte den

Reisemobilhersteller Knaus Tabbert als CFO erfolgreich an die Börse. Marc

Hundsdorf arbeitete zuletzt als CFO für den Batteriekonzern VARTA und war dort

massgeblich an der Neufinanzierung des Unternehmens beteiligt. Marc Hundsdorf

ist 57 Jahre alt, deutscher Staatsbürger und hat Wirtschaft und

Ingenieurwissenschaften studiert.

Feintool-Verwaltungsratspräsident Norbert Indlekofer: «Der Verwaltungsrat ist

überzeugt, mit Marc Hundsdorf dank seiner Erfahrung im Automobil- und

Industriesektor die richtige Wahl für die finanzielle Führung des Unternehmens

getroffen zu haben und wünscht ihm einen guten Start. Der Verwaltungsrat dankt

Thomas Erne ausdrücklich für sein Engagement und die geleistete Arbeit für die

Feintool-Gruppe. Er hat das Unternehmen in einer herausfordernden Phase

massgeblich mitgeprägt und dessen Weiterentwicklung nachhaltig vorangetrieben.»

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im

Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige

Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der

Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und

wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten

ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie

massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre

Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer

erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und

entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative

Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18

Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100

Mitarbeitenden und 80 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und

mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Medienkontakt

Joël Hafner

Telefon +41 32 387 51 11

corporate.communications@feintool.com

www.feintool.com

