GNW-News: CGTN: China ruft BRICS-Staaten zur gemeinsamen Verteidigung des Multilateralismus auf
^CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas Aufruf an die BRICS-Länder
hervorgehoben wurde, den Multilateralismus zu verteidigen. Darin werden die
Vorschläge von Präsident Xi Jinping zu Multilateralismus, Offenheit und
Zusammenarbeit auf dem virtuellen BRICS-Gipfel dargelegt. Außerdem wird die
Global Governance Initiative als Fahrplan für eine gerechtere
Weltordnungspolitik mit internationaler Unterstützung hervorgehoben.
PEKING, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im letzten Jahrzehnt hat die Neue
Entwicklungsbank der BRICS-Staaten (New Development Bank, NDB) über 100 Projekte
in den Bereichen Infrastruktur, saubere Energie und digitale Entwicklung
finanziert, wobei sich die Gesamtkredite auf rund 40 Milliarden US-Dollar
beliefen. Über die Zahlen hinaus ist die Bank ein eindrucksvolles Beispiel
dafür, was Schwellenländer erreichen können, wenn sie sich zusammenschließen und
eine gemeinsame Vision in greifbare Ergebnisse umsetzen.
Die Bank ist mehr als nur ein Finanzinstitut. Sie ist ein Flaggschiff der BRICS-
Kooperation und wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping persönlich
unterstützt. Bei einem Rundgang durch die NDB-Zentrale in Shanghai Anfang des
Jahres betonte Xi die umfassendere Bedeutung der Institution. Er beschrieb sie
als?bahnbrechende Initiative für die Einheit und Selbstverbesserung des
Globalen Südens" und betonte, wie sie den breiteren Trend zur Reform und
Verbesserung der globalen Governance widerspiegele.
Dieser Geist der Zusammenarbeit wurde am Montag auf dem virtuellen BRICS-Gipfel
fortgesetzt. In einer Videoverbindung aus Peking forderte Xi die an der Spitze
des Globalen Südens stehenden BRICS-Staaten dazu auf, im BRICS-Geist der
Offenheit, Inklusivität und Win-Win-Kooperation zu handeln, gemeinsam den
Multilateralismus sowie das multilaterale Handelssystem zu verteidigen, eine
stärkere BRICS-Zusammenarbeit voranzutreiben und eine Gemeinschaft mit einer
gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen.
Auf dem Gipfel machte Xi drei Vorschläge für die BRICS-Kooperation:
Aufrechterhaltung des Multilateralismus zur Verteidigung internationaler
Fairness und Gerechtigkeit; Aufrechterhaltung von Offenheit und Win-Win-
Kooperation zur Wahrung der internationalen Wirtschafts- und Handelsordnung; und
Aufrechterhaltung von Solidarität sowie Kooperation zur Förderung von Synergien
für eine gemeinsame Entwicklung.
Er bekräftigte außerdem die Global Governance Initiative (GGI), die letzte Woche
erstmals auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit
vorgestellt wurde, und betonte, dass ihr Ziel darin bestehe,?gemeinsame globale
Maßnahmen für ein gerechteres und gleichberechtigteres globales Governance-
System anzustoßen".
Multilateralismus als Eckpfeiler
Unter den drei Vorschlägen sticht die Aufrechterhaltung des Multilateralismus
als Eckpfeiler hervor.
Präsident Xi hat bekräftigt, dass die Ausübung des Multilateralismus der
grundlegende Weg zur globalen Governance sei, ein Prinzip, das eng mit den fünf
Leitprinzipien der GGI übereinstimmt: Einhaltung der souveränen Gleichheit,
Einhaltung der internationalen Rechtsstaatlichkeit, Ausübung des
Multilateralismus, Befürwortung eines menschenzentrierten Ansatzes und
Konzentration auf konkrete Maßnahmen.
Der chinesische Präsident führte am Montag aus:?Die Geschichte lehrt uns, dass
Multilateralismus das gemeinsame Streben der Menschen und der übergreifende
Trend unserer Zeit ist. Wir sollten dem Prinzip umfassender Konsultationen sowie
gemeinsamer Beiträge zum gemeinsamen Nutzen folgen und das internationale System
mit den Vereinten Nationen als Kern und die auf dem Völkerrecht basierende
internationale Ordnung schützen, um die Grundlagen des Multilateralismus zu
festigen."
Er wies außerdem auf praktische Schritte zur Stärkung des Multilateralismus hin:
die Förderung der Demokratisierung der internationalen Beziehungen, um die
Vertretung und Stimme der Länder des Globalen Südens zu stärken; die Reform und
Verbesserung des globalen Governance-Systems, um als Reaktion auf gemeinsame
Herausforderungen wirksam Ressourcen zu mobilisieren; und die Aufrechterhaltung
eines auf der Welthandelsorganisation basierenden multilateralen Handelssystems
bei gleichzeitiger Ablehnung aller Formen des Protektionismus.
Die GGI und Chinas unerschütterliches Engagement für den Multilateralismus haben
breite internationale Unterstützung gefunden. UN-Generalsekretär Antonio
Guterres sagte, die GGI sei?im Multilateralismus verankert und unterstreicht
die Bedeutung der Sicherung des internationalen Systems mit den Vereinten
Nationen im Zentrum und der durch das Völkerrecht untermauerten internationalen
Ordnung."
Auch Stimmen von BRICS-Partnern betonten die Bedeutung der Initiative.
Celso Amorim, Chefberater des brasilianischen Präsidenten, wies darauf hin, dass
im gegenwärtigen Kontext, in dem einige Länder internationale Regeln ignorieren,
Zölle missbrauchen und das multilaterale Handelssystem untergraben, eine
stärkere Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Globalen Südens
und den BRICS-Staaten immer wichtiger geworden sei. Er betonte, dass Chinas
Vorschlag für die GGI einen erheblichen Wert für die Förderung einer solchen
Zusammenarbeit habe.
https://news.cgtn.com/news/2025-09-09/China-calls-on-BRICS-countries-to-jointly-
defend-multilateralism--1Gwe5gisPoA/p.html
Kontakt: CGTN cgtn@cgtn.comÂ°