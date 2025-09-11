GNW-News: CGTN: China ruft BRICS-Staaten zur gemeinsamen Verteidigung des Multilateralismus auf

^CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas Aufruf an die BRICS-Länder

hervorgehoben wurde, den Multilateralismus zu verteidigen. Darin werden die

Vorschläge von Präsident Xi Jinping zu Multilateralismus, Offenheit und

Zusammenarbeit auf dem virtuellen BRICS-Gipfel dargelegt. Außerdem wird die

Global Governance Initiative als Fahrplan für eine gerechtere

Weltordnungspolitik mit internationaler Unterstützung hervorgehoben.

PEKING, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im letzten Jahrzehnt hat die Neue

Entwicklungsbank der BRICS-Staaten (New Development Bank, NDB) über 100 Projekte

in den Bereichen Infrastruktur, saubere Energie und digitale Entwicklung

finanziert, wobei sich die Gesamtkredite auf rund 40 Milliarden US-Dollar

beliefen. Über die Zahlen hinaus ist die Bank ein eindrucksvolles Beispiel

dafür, was Schwellenländer erreichen können, wenn sie sich zusammenschließen und

eine gemeinsame Vision in greifbare Ergebnisse umsetzen.

Die Bank ist mehr als nur ein Finanzinstitut. Sie ist ein Flaggschiff der BRICS-

Kooperation und wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping persönlich

unterstützt. Bei einem Rundgang durch die NDB-Zentrale in Shanghai Anfang des

Jahres betonte Xi die umfassendere Bedeutung der Institution. Er beschrieb sie

als?bahnbrechende Initiative für die Einheit und Selbstverbesserung des

Globalen Südens" und betonte, wie sie den breiteren Trend zur Reform und

Verbesserung der globalen Governance widerspiegele.

Dieser Geist der Zusammenarbeit wurde am Montag auf dem virtuellen BRICS-Gipfel

fortgesetzt. In einer Videoverbindung aus Peking forderte Xi die an der Spitze

des Globalen Südens stehenden BRICS-Staaten dazu auf, im BRICS-Geist der

Offenheit, Inklusivität und Win-Win-Kooperation zu handeln, gemeinsam den

Multilateralismus sowie das multilaterale Handelssystem zu verteidigen, eine

stärkere BRICS-Zusammenarbeit voranzutreiben und eine Gemeinschaft mit einer

gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen.

Auf dem Gipfel machte Xi drei Vorschläge für die BRICS-Kooperation:

Aufrechterhaltung des Multilateralismus zur Verteidigung internationaler

Fairness und Gerechtigkeit; Aufrechterhaltung von Offenheit und Win-Win-

Kooperation zur Wahrung der internationalen Wirtschafts- und Handelsordnung; und

Aufrechterhaltung von Solidarität sowie Kooperation zur Förderung von Synergien

für eine gemeinsame Entwicklung.

Er bekräftigte außerdem die Global Governance Initiative (GGI), die letzte Woche

erstmals auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

vorgestellt wurde, und betonte, dass ihr Ziel darin bestehe,?gemeinsame globale

Maßnahmen für ein gerechteres und gleichberechtigteres globales Governance-

System anzustoßen".

Multilateralismus als Eckpfeiler

Unter den drei Vorschlägen sticht die Aufrechterhaltung des Multilateralismus

als Eckpfeiler hervor.

Präsident Xi hat bekräftigt, dass die Ausübung des Multilateralismus der

grundlegende Weg zur globalen Governance sei, ein Prinzip, das eng mit den fünf

Leitprinzipien der GGI übereinstimmt: Einhaltung der souveränen Gleichheit,

Einhaltung der internationalen Rechtsstaatlichkeit, Ausübung des

Multilateralismus, Befürwortung eines menschenzentrierten Ansatzes und

Konzentration auf konkrete Maßnahmen.

Der chinesische Präsident führte am Montag aus:?Die Geschichte lehrt uns, dass

Multilateralismus das gemeinsame Streben der Menschen und der übergreifende

Trend unserer Zeit ist. Wir sollten dem Prinzip umfassender Konsultationen sowie

gemeinsamer Beiträge zum gemeinsamen Nutzen folgen und das internationale System

mit den Vereinten Nationen als Kern und die auf dem Völkerrecht basierende

internationale Ordnung schützen, um die Grundlagen des Multilateralismus zu

festigen."

Er wies außerdem auf praktische Schritte zur Stärkung des Multilateralismus hin:

die Förderung der Demokratisierung der internationalen Beziehungen, um die

Vertretung und Stimme der Länder des Globalen Südens zu stärken; die Reform und

Verbesserung des globalen Governance-Systems, um als Reaktion auf gemeinsame

Herausforderungen wirksam Ressourcen zu mobilisieren; und die Aufrechterhaltung

eines auf der Welthandelsorganisation basierenden multilateralen Handelssystems

bei gleichzeitiger Ablehnung aller Formen des Protektionismus.

Die GGI und Chinas unerschütterliches Engagement für den Multilateralismus haben

breite internationale Unterstützung gefunden. UN-Generalsekretär Antonio

Guterres sagte, die GGI sei?im Multilateralismus verankert und unterstreicht

die Bedeutung der Sicherung des internationalen Systems mit den Vereinten

Nationen im Zentrum und der durch das Völkerrecht untermauerten internationalen

Ordnung."

Auch Stimmen von BRICS-Partnern betonten die Bedeutung der Initiative.

Celso Amorim, Chefberater des brasilianischen Präsidenten, wies darauf hin, dass

im gegenwärtigen Kontext, in dem einige Länder internationale Regeln ignorieren,

Zölle missbrauchen und das multilaterale Handelssystem untergraben, eine

stärkere Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Globalen Südens

und den BRICS-Staaten immer wichtiger geworden sei. Er betonte, dass Chinas

Vorschlag für die GGI einen erheblichen Wert für die Förderung einer solchen

Zusammenarbeit habe.

