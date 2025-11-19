GNW-News: ControlUp führt kostenloses Migrationstool ein

^SAN FRANCISCO, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ab dieser Woche steht ControlUp

Migrate for Windows 365 (https://www.controlup.com/resources/blog/windows365-

migration-simple-automated-tool/) jedem - unabhängig vom Kundenstatus -

kostenfrei zur Verfügung. Die neue Lösung des zu den führenden Herstellern von

Digital Employee Experience (DEX) Management zählenden Unternehmens ControlUp

(https://www.controlup.com/de/) ermöglicht die Migration vorhandener Microsoft

Azure Virtual Desktop und Azure Virtual Machine (VMs) Images zu Windows 365

Cloud PCs. Der Einsatz des Tools macht mit klassischen Desktop-

Migrationsprojekten verbundene komplexe manuelle Arbeitsschritte überflüssig und

verringert dabei möglicherweise auftretende Probleme und Risiken. Erreicht wird

dies dadurch, dass das Werkzeug IT-Teams schrittweise durch den automatisierten

Prozess leitet.

Automatisierte statt aufwändiger manueller Migration

Viele Unternehmen haben bereits Azure-basierte VMs in ihren Azure Virtual

Desktop-Umgebungen im Einsatz, deren Überführung zu Windows 365 sich oftmals als

Herausforderung erweist. Denn die manuelle Migration von Images geht

typischerweise mit hoher Ressourcennutzung einher, ist anfällig für menschliche

Fehler, kann Ausfallzeiten verursachen und Projekte verzögern. ControlUp Migrate

for Windows 365 löst diese Probleme, indem es den gesamten Migrationsprozess

automatisiert - angefangen von der intelligenten Auswahl bis hin zur

Kompatibilitätsprüfung der VMs. Darüber hinaus spielt das Tool reibungslos mit

der ControlUp-Managementplattform zusammen, sodass der Umzug von Azure Virtual

Desktop zu Windows 365 sicher, schnell und kosteneffizient gelingt. Die

Integration erfolgt dabei direkt über die von Microsoft bereitgestellte Windows

365 Migration API.

Unterbrechungsfreie Transformation der Infrastruktur

Die Automatisierung des Migrationsprozesses ist insbesondere für IT-Abteilungen

interessant, die ihre Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen möchten und

das möglichst ohne Ausfallzeiten. Das Tool überprüft bereits vor dem Start, dass

alle hierfür entscheidenden Voraussetzungen erfüllt sind. Beispielsweise wird

die Kompatibilität mit Windows 10 oder höher sowie die korrekte Konfiguration

des Betriebssystem-Datenträgers sichergestellt und nach inkompatiblen Agenten

gesucht. Dadurch senkt ControlUp Migrate for Windows 365 die Fehlerquote

signifikant und beschleunigt die Durchführung des Projekts. Anwender können frei

wählen, was sie überführen möchten - aktuelle Azure Virtual Desktop-Instanzen,

beliebige Azure VMs oder eigene benutzerdefinierte Images. Nach Abschluss des

Prozesses werden die neuen Windows 365 Cloud PCs automatisch in die bestehende

ControlUp-Organisation integriert. Dies ermöglicht es, sie aus einer Hand in

Echtzeit zu überwachen und zu verwalten.

Partnerstimme

?Technologiepartnerschaften sind für den erfolgreichen Einsatz unserer Cloud-

Lösungen bei Kunden entscheidend. Daher freuen wir uns, dass ControlUp an

unserem Programm zur Einführung der Windows 365 Migrations-API

teilnimmt. Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist das kostenfreie ControlUp Migrate

for Windows 365-Tool, das jetzt für jedermann verfügbar ist. Es beschleunigt

nicht nur den Migrationsprozess enorm, sondern unterstützt Unternehmen zudem

dabei, sicher und schnell auf Windows 365 umzusteigen."

Scott Manchester, Vice President Windows 365 & Azure Virtual Desktop, Microsoft

Herstellerstimme

?Jedes Unternehmen, das auf Windows 365 migrieren möchte, kann ControlUp Migrate

for Windows 365 hierfür kostenlos nutzen. Was dieses Tool so besonders macht,

ist unser innovativer Ansatz: Bereits vor dem Projektstart umfassende

Kompatibilitätsprüfungen direkt auf den VM-Datenträgern durchzuführen. Dadurch

begrenzen wir Unsicherheiten und Fehler, wie sie bei herkömmlichen Projekten

oftmals auftreten, auf ein Minimum. Die Automatisierung aller Einzelschritte,

angefangen von der Prüfung, ob alle Voraussetzungen für den Umzug gegeben sind

bis hin zur Integration der neuen VMs in ControlUp für eine bessere Überwachung

und ein umfassenderes Management, ist ein weiterer Pluspunkt. Denn dadurch wird

aus einem bislang komplexen Vorhaben ein planbares, unkompliziert umsetzbares

und damit kontrollierbares Projekt."

Gadi Feldman, Vice President Product, ControlUp

Weitere Informationen

[Website] ControlUp Support for Windows 365

(https://www.controlup.com/de/losungen/microsoft/windows-365/)

Über ControlUp

ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform

des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt

Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem

Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken

und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum

autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies

ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer

Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu

beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre

Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf

ControlUp - darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit

ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv

und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen:

https://www.controlup.com/de/.

Pressekontakt

ControlUp PR

media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)

Â°