GNW-News: ControlUp führt kostenloses Migrationstool ein
^SAN FRANCISCO, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ab dieser Woche steht ControlUp
Migrate for Windows 365 (https://www.controlup.com/resources/blog/windows365-
migration-simple-automated-tool/) jedem - unabhängig vom Kundenstatus -
kostenfrei zur Verfügung. Die neue Lösung des zu den führenden Herstellern von
Digital Employee Experience (DEX) Management zählenden Unternehmens ControlUp
(https://www.controlup.com/de/) ermöglicht die Migration vorhandener Microsoft
Azure Virtual Desktop und Azure Virtual Machine (VMs) Images zu Windows 365
Cloud PCs. Der Einsatz des Tools macht mit klassischen Desktop-
Migrationsprojekten verbundene komplexe manuelle Arbeitsschritte überflüssig und
verringert dabei möglicherweise auftretende Probleme und Risiken. Erreicht wird
dies dadurch, dass das Werkzeug IT-Teams schrittweise durch den automatisierten
Prozess leitet.
Automatisierte statt aufwändiger manueller Migration
Viele Unternehmen haben bereits Azure-basierte VMs in ihren Azure Virtual
Desktop-Umgebungen im Einsatz, deren Überführung zu Windows 365 sich oftmals als
Herausforderung erweist. Denn die manuelle Migration von Images geht
typischerweise mit hoher Ressourcennutzung einher, ist anfällig für menschliche
Fehler, kann Ausfallzeiten verursachen und Projekte verzögern. ControlUp Migrate
for Windows 365 löst diese Probleme, indem es den gesamten Migrationsprozess
automatisiert - angefangen von der intelligenten Auswahl bis hin zur
Kompatibilitätsprüfung der VMs. Darüber hinaus spielt das Tool reibungslos mit
der ControlUp-Managementplattform zusammen, sodass der Umzug von Azure Virtual
Desktop zu Windows 365 sicher, schnell und kosteneffizient gelingt. Die
Integration erfolgt dabei direkt über die von Microsoft bereitgestellte Windows
365 Migration API.
Unterbrechungsfreie Transformation der Infrastruktur
Die Automatisierung des Migrationsprozesses ist insbesondere für IT-Abteilungen
interessant, die ihre Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen möchten und
das möglichst ohne Ausfallzeiten. Das Tool überprüft bereits vor dem Start, dass
alle hierfür entscheidenden Voraussetzungen erfüllt sind. Beispielsweise wird
die Kompatibilität mit Windows 10 oder höher sowie die korrekte Konfiguration
des Betriebssystem-Datenträgers sichergestellt und nach inkompatiblen Agenten
gesucht. Dadurch senkt ControlUp Migrate for Windows 365 die Fehlerquote
signifikant und beschleunigt die Durchführung des Projekts. Anwender können frei
wählen, was sie überführen möchten - aktuelle Azure Virtual Desktop-Instanzen,
beliebige Azure VMs oder eigene benutzerdefinierte Images. Nach Abschluss des
Prozesses werden die neuen Windows 365 Cloud PCs automatisch in die bestehende
ControlUp-Organisation integriert. Dies ermöglicht es, sie aus einer Hand in
Echtzeit zu überwachen und zu verwalten.
Partnerstimme
?Technologiepartnerschaften sind für den erfolgreichen Einsatz unserer Cloud-
Lösungen bei Kunden entscheidend. Daher freuen wir uns, dass ControlUp an
unserem Programm zur Einführung der Windows 365 Migrations-API
teilnimmt. Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist das kostenfreie ControlUp Migrate
for Windows 365-Tool, das jetzt für jedermann verfügbar ist. Es beschleunigt
nicht nur den Migrationsprozess enorm, sondern unterstützt Unternehmen zudem
dabei, sicher und schnell auf Windows 365 umzusteigen."
Scott Manchester, Vice President Windows 365 & Azure Virtual Desktop, Microsoft
Herstellerstimme
?Jedes Unternehmen, das auf Windows 365 migrieren möchte, kann ControlUp Migrate
for Windows 365 hierfür kostenlos nutzen. Was dieses Tool so besonders macht,
ist unser innovativer Ansatz: Bereits vor dem Projektstart umfassende
Kompatibilitätsprüfungen direkt auf den VM-Datenträgern durchzuführen. Dadurch
begrenzen wir Unsicherheiten und Fehler, wie sie bei herkömmlichen Projekten
oftmals auftreten, auf ein Minimum. Die Automatisierung aller Einzelschritte,
angefangen von der Prüfung, ob alle Voraussetzungen für den Umzug gegeben sind
bis hin zur Integration der neuen VMs in ControlUp für eine bessere Überwachung
und ein umfassenderes Management, ist ein weiterer Pluspunkt. Denn dadurch wird
aus einem bislang komplexen Vorhaben ein planbares, unkompliziert umsetzbares
und damit kontrollierbares Projekt."
Gadi Feldman, Vice President Product, ControlUp
Über ControlUp
ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform
des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt
Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem
Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken
und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum
autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies
ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer
Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu
beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre
Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf
ControlUp - darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit
ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv
und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen:
https://www.controlup.com/de/.
