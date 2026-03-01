GNW-News: CorelDRAW Graphics Suite 2026: Jetzt noch effizienter dank Künstlicher Intelligenz
^Alzenau, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corel (https://www.corel.com)
integriert in der neuen Version CorelDRAW Graphics Suite 2026
(https://www.coreldraw.com/de/product/coreldraw/) leistungsstarke neue KI-
Features, mit denen Designer professionelle Design-Workflows optimieren können.
Mithilfe der intelligenten Funktionen in der neuesten Version der Grafikdesign-
Software können Designer, Illustratoren und Kreativprofis Bilder noch
effizienter erstellen, remixen und verfeinern, während sie gleichzeitig die
volle Kontrolle über ihre kreative Vision behalten.
?Mit der CorelDRAW Graphics Suite 2026 gehen wir einen wichtigen Schritt, um KI
gezielt und praxisnah in die kreative Arbeit von Designern zu integrieren", so
Prakash Channagiri, Senior Director of Product Management für CorelDRAW.?Durch
die Verbindung leistungsstarker generativer Funktionen mit der bewährten
Präzision unserer Bildbearbeitungswerkzeuge können Kreativprofis schneller denn
je vom ersten Konzept zum finalen Design gelangen, ohne dabei die volle
Kontrolle über jede kreative Entscheidung aus der Hand zu geben."
Das ist neu in der CorelDRAW® Graphics Suite 2026
* Bilder mit KI generieren: Grafikdesigner erstellen mit dem neuen KI-
Generator-Docker/Inspektor in CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT einzigartige
Bilder von Grund auf oder aus vorhandenen Inhalten. Dazu geben sie einen
Prompt in Textform ein und wählen die Seitenverhältnisse aus. Sie können von
der KI mehrere Variationen generieren lassen und optionale Stile oder
Farbpaletten anwenden, um die kreative Vision umzusetzen.
* Bilder mit KI remixen: Fotos und Mockups transformieren Designer schnell mit
KI-gestütztem Remixing. Mit dem Nano Banana-Modell tauschen Designer
Elemente aus, ändern Umgebungen und probieren visuelle Konzepte mit nahezu
sofortigen Bearbeitungen aus. Das schnelle Ausprobieren eignet sich ideal
für Experimente, um effizient Designentscheidungen zu treffen.
* Hintergründe mit KI entfernen: Foto-Hintergründe entfernt das KI-Tool
sofort. Mit nur einem Klick erhalten Designer saubere, gebrauchsfertige
Freistellungen, selbst bei feinen Details wie Haaren und Stoffen.
* Fotos mit KI maskieren: Komplexe Maskierungsaufgaben, lassen sich schnell
und präzise in Corel PHOTO-PAINT mit KI-gestützter Motivauswahl und Clip-
Maskierung durchführen.
* Verbesserte Benutzeroberfläche: Die modernisierte Benutzeroberfläche ist
darauf ausgelegt, Reibungsverluste bei alltäglichen Designaufgaben zu
reduzieren.
* Optimierte Leistung und Stabilität: Der Anwendungsstart erfolgt bis zu
dreimal schneller, so dass Designer von zuverlässiger und deutlich
verbesserter Leistung und Stabilität profitieren.
* CorelDRAW Web-Updates: Abonnenten und Wartungskunden der Web-Version
erhalten dieselben innovativen KI-Tools, die auch in CorelDRAW auf dem
Desktop verfügbar sind.
* Exklusive Inhalte für Abonnenten: Abonnenten und Wartungskunden erhalten 50
zusätzliche pixelbasierte Pinsel und mehr als 200 neue Designvorlagen.
* KI-Credits: KI-Credits (https://www.coreldraw.com/creditpacks) ermöglichen
den Zugriff auf generative KI-Tools in der gesamten CorelDRAW Graphics
Suite. Abonnenten und Wartungskunden erhalten jeden Monat 2.000 Credits,
während Kunden mit einer Dauerlizenz eine einmalige Zuteilung von 2.000
Credits erhalten. Kunden können die neuen KI-Tools kostenlos ausprobieren
und bis zu 100 Bilder generieren. Bei Bedarf können zusätzliche Credits
erworben werden.
Zusätzlich zu den Updates in der CorelDRAW Graphics Suite 2026 enthält CorelDRAW
Go (https://go.coreldraw.com/), das einsteigerfreundliche Online-Designtool für
kreative Enthusiasten und angehende Designer, ebenfalls KI-gestützte Funktionen
zur Bilderzeugung und -bearbeitung. Außerdem intergiert: neue kuratierte
Textvoreinstellungen für die Erstellung von Logos, Abzeichen und Aufklebern. Mit
diesen Updates ist es einfacher denn je, originelle Grafiken zu erstellen,
Designvarianten zu erkunden und Ideen direkt im Browser zum Leben zu erwecken.
Das ist neu in CorelDRAW Go
* KI-Bilder von Grund auf neu erstellen: Nutzer generieren benutzerdefinierte
Grafiken aus einfachen Textvorgaben mit Modellen wie Flux Schnell, Stable
Diffusion 3.5 und Nano Banana. Einfach Seitenverhältnisse auswählen, mehrere
Variationen generieren und Stilvoreinstellungen anwenden, um das Projekt
anzupassen.
* KI-Bilder aus Inhalten generieren: Mit einem geschickten Prompt
interpretiert die KI sein Referenzbild oder ein vorhandenes Designobjekt neu
und generiert selbst auf leerer Leinwand eigenständig neue Designs, die
Designer anpassen entsprechend ihrer gewünschten Ergebnisse in der Vorlage
anpassen können, um einzigartige, kommerziell nutzbare Assets zu erstellen.
* Bilder mit KI remixen: Anwender transformieren Fotos und Mockups mithilfe
von Eingaben in natürlicher Sprache, um Elemente auszutauschen, Szenen zu
ändern und Designvariationen mit nahezu sofortigen Ergebnissen zu kreieren.
* Textvoreinstellungen: Mit kuratierten Textvoreinstellungen formatieren
Designer Texte für Logos, Abzeichen, Aufkleber und mehr, um schnell und
einfach mit kreativen Projekten zu beginnen.
Verfügbarkeit und Preise
Die CorelDRAW Graphics Suite ist für Windows, macOS und das Web auf Deutsch,
Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch,
Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, vereinfachtem Chinesisch,
traditionellem Chinesisch, Türkisch, Schwedisch und Japanisch verfügbar. Das
Abonnement kostet 369 EUR pro Jahr. CorelDRAW Graphics Suite 2026 ist als
Einmal-Kauf zum empfohlenen Verkaufspreis von 779 EUR erhältlich. Die Preise in
EUR enthalten die Mehrwertsteuer.
Um die Kaufoptionen für die CorelDRAW Graphics Suite zu vergleichen, besuchen
Sie bitte: https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/#compare
Weitere Informationen zu Unternehmenslizenzen finden Sie unter
www.coreldraw.com/business (https://www.coreldraw.com/business) und weitere
Informationen zu Bildungslizenzen unter www.coreldraw.com/education
(https://www.coreldraw.com/education).
CorelDRAW Web steht allen CorelDRAW-Abonnenten und aktiven Wartungskunden zur
Verfügung und wird von den neuesten Versionen von Google Chrome, Microsoft Edge
und Firefox unter Windows und macOS unterstützt. Weitere Informationen zu
CorelDRAW Web oder eine 15-tägige Testversion finden Sie unter:
web.coreldraw.com (https://web.coreldraw.com/)
CorelDRAW Go funktioniert am besten mit Google Chrome oder Microsoft Edge mit
den neuesten Updates unter Windows und macOS und ist in Deutsch, Englisch,
Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch,
Niederländisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Ein Abonnement kostet 9,99
EUR pro Monat oder 115 EUR pro Jahr. Die Preise in EUR enthalten die
Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zu CorelDRAW Go finden Sie unter:
go.coreldraw.com
Weitere Informationen zu den KI-Credits finden Sie unter:
www.coreldraw.com/creditpacks (https://www.coreldraw.com/creditpacks)
Über Corel
Corel-Produkte ermöglichen Millionen von vernetzten Wissensarbeitern auf der
ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der
bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die
Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen, zusammenzuarbeiten und zu
liefern. Unser Erfolg basiert auf unserem unerschütterlichen Engagement, ein
breites Portfolio innovativer Anwendungen anzubieten - darunter CorelDRAW®,
MindManager®, Parallels® und WinZip®, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu
helfen, ihre Ziele zu erreichen. Weitere Informationen über Corel finden Sie
unter www.corel.com (https://www.corel.com)
©2026 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, das Corel-Logo,
CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Go, MindManager und WinZip sind Marken oder
eingetragene Marken der Corel Corporation in Kanada, den USA und/oder anderen
Ländern. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels
International GmbH in Kanada, den USA und anderen Ländern. macOS ist eine Marke
von Apple Inc. Google und Chrome sind Marken von Google LLC. Alle anderen
genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken und
eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen nur zu
Identifikationszwecken und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen
Inhaber. Die Verwendung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen,
Bildern oder Materialien, die sich auf Dritte beziehen, bedeutet keine
Billigung. Wir lehnen jegliche Eigentumsrechte an solchen Informationen,
Bildern, Materialien, Marken und Namen Dritter ab. Alle Hinweise und
Informationen zu Patenten finden Sie unter www.corel.com/patent
(https://www.corel.com/patent).
Ashley Ruess
ashley.ruess@corel.com (mailto:ashley.ruess@corel.com)
Die Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c497053-
4ba1-4f4b-9044-3cd1ec12fc6e
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b83c4d29-5879-4545-b97f-
139cd6e06964
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75740f8b-2c1e-401e-8f79-
cfe3f8ed0c33
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24df2287-
9be4-42b9-8c67-9ac339e981dc
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6277709a-a89c-4b2e-bc0b-
caca9ec8277d
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f20c4316-
030a-4c3e-8e0d-83ef7d892273
Â°