Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch
Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

30.10.25 10:59 Uhr
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die

Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass

folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.demire.ag/publikationen/

* Sprache: Englisch

Ort: https://www.demire.ag/en/publications/

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+--------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+--------------------------------------------+

| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

+-------------+--------------------------------------------+

| Internet | https://www.demire.ag |

+-------------+--------------------------------------------+

Â°

Nachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
19.05.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
09.04.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
20.03.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
10.01.2020DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate KaufenSRC Research GmbH
mehr Analysen