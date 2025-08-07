GNW-News: DEMIRE erhöht Prognose für 2025

Werte in diesem Artikel

^DEMIRE erhöht Prognose für 2025

* Mieterträge sinken nach Objektverkäufen um 21,7 Prozent auf EUR 27,8 Mio.

* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)

erreichen EUR 5,0 Mio. (Vorjahr: EUR 15,5 Mio.)

* Prognose 2025 erhöht: Mieterträge zwischen EUR 52,0 und EUR 54,0 Mio. und

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)

zwischen EUR 5,0 und EUR 7,0 Mio. erwartet

Langen, den 14. August 2025.? Das Ergebnis der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real

Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) liegt infolge opportunistischer

Immobilienverkäufe erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau, entwickelte sich

im ersten Halbjahr 2025 jedoch besser als prognostiziert.

Durch Objektverkäufe sinken Mieterträge und FFO I

Die Mieterträge verringern sich aufgrund von Objektverkäufen um 21,7 Prozent auf

EUR 27,8 Mio. (H1 2024: EUR 35,5 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern

(EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -24,9 Mio. (H1 2024: EUR -14,1 Mio.).

Der Rückgang steht überwiegend im Zusammenhang mit Abschreibungen von Darlehen,

die an Limes-Gesellschaften ausgereicht wurden (Wertminderungen von Finanz- und

sonstigen Forderungen: EUR -12,5 Mio.).

Die FFO I nach Steuern und vor Minderheiten und Zinsen auf

Gesellschafterdarlehen betragen EUR 5,0 Mio. (H1 2024: EUR 15,5 Mio.).

Weitere Objektverkäufe und steigende Vermietungsleistung

Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank auf rund EUR 747,3 Mio. (31.12.2024:

EUR 779,3 Mio.). Sowohl die Verkäufe der Immobilien in Bad Kreuznach, Dortmund

und Trier als auch die Wertanpassungen im Verkaufsportfolio führten zu einem

Rückgang des Portfoliowertes. Somit verringerte sich der Net Asset Value (NAV,

unverwässert) im Berichtszeitraum um EUR 0,48 auf EUR 1,97 je Aktie (31.12.2024:

EUR 2,45). Ralf Bongers, CIO der DEMIRE, sagt:?Die Objektverkäufe entwickeln

sich positiv. Im laufenden Jahr erzielten wir bereits 40 Mio. an Erlösen. Auch

für die zweite Jahreshälfte erwarten wir weitere Erfolge bei den geplanten

Objektveräußerungen."

Die Vermietungsleistung steigt auf 40.460 m² (H1 2024: 25.000 m²). Die EPRA-

Leerstandsquote steigt leicht auf 17,3 Prozent (31.12.2024: 15,1 Prozent). Die

durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios

erhöht sich nach Mietvertragsabschlüssen auf 4,8 Jahren (31.12.2024: 4,6 Jahre).

Sinkender Nettoverschuldungsgrad absehbar; weitere Teilrückzahlung der Anleihe

erfolgt

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum

mit 4,31 Prozent pro Jahr nahezu unverändert. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-

LTV) lag bei 42,4 Prozent und damit leicht oberhalb des Jahresendwertes von

2024 (40,9 Prozent). Die liquiden Mittel sanken zum Stichtag auf EUR 34,9 Mio.

(31.12.2024: EUR 44,8 Mio.).?Die aktuell in Umsetzung befindlichen Verkäufe

werden zusätzliche Liquidität generieren und zur weiteren Reduzierung der

Verschuldung beitragen. Darüber hinaus konnten wir im Juli 2025 Einnahmen aus

einer neuen Objektfinanzierung zur teilweisen Rückführung der

Unternehmensanleihe einsetzen. Der ausstehende Nominalbetrag beläuft sich

dadurch nun auf 247,1?Mio.?Euro", erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE.

Prognose für das Jahr 2025 angehoben

Frank Nickel, CEO der DEMIRE, sagt:?Die DEMIRE hat im ersten Halbjahr 2025

erfolgreich Transaktionen und neue Finanzierungen abgeschlossen sowie erste

Fortschritte bei der weiteren Rückführung der Anleihe erzielt. Zugleich haben

wir operative Verbesserungen, insbesondere im Bereich Vermietung, verzeichnet.

Angesichts der Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr und der aktuellen

Einschätzung für den weiteren Jahresverlauf sehen wir Spielraum, unsere Prognose

für das Gesamtjahr 2025 nach oben anzupassen."

Der Vorstand erhöht daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Insofern

werden Mieterträge zwischen EUR 52,0 und 54,0 Millionen (vorher: EUR 51,0 bis

53,0 Millionen; 2024: EUR 65,3 Millionen) und FFO I (nach Steuern, vor

Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) zwischen EUR 5,0 und 7,0

Millionen (vorher: EUR 3,5 bis 5,5 Millionen; 2024: EUR 26,2 Millionen)

erwartet.

Ende der Pressemitteilung

Einladung zur Telefonkonferenz am 14. August 2025

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer

Telefonkonferenz am 14. August 2025 um 10:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation

für das erste Halbjahr 2025 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://webcast.meetyoo.de/reg/CfhdFxOYXPSa

Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen. Bitte

nutzen Sie den Link https://www.webcast-eqs.com/demire-2025-h1/no-audio

Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g.

Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf der

Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2025- 01.01.2024-

(in EUR Mio.) 30.06.2025 30.06.2024

Mieterträge 27,8 35,5

Ergebnis aus der Vermietung 18,6 23,5

EBIT -24,9 -14,1

Finanzergebnis -24,1 -7,0

Periodenergebnis nach Steuern -45,8 -27,6

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf

Gesellschafterdarlehen) 5,0 15,5

Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,05/0,05 0,15/0,15

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2025 31.12.2024

Bilanzsumme 889,8 951,2

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 624,1 724,7

Zahlungsmittel 34,9 44,8

Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 133,1 76,7

|

|Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender

|Anteilseigner) 264,9 312,9

|

|Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 22,0 25,4

|

|Unverwässerter/Verwässerter NAV 207,8/207,8 258,1/258,1

|

|NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,97/1,97 2,45/2,45

|

|Netto-Verschuldung¹ 362,2 371,1

|

|Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in % 42,4 40,9

| |

Portfoliokennzahlen 30.06.2025 31.12.2024|

|

Immobilien (Anzahl) 48 51

Marktwert (in EUR Mio.) 747,3 779,3

Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 54,5 56,4

Mietrendite (in %) 7,3 7,2

EPRA-Leerstandsquote² (in %) 17,3 15,1

WALT (in Jahren) 4,8 4,6

¹gemäß Anleihebedingungen

²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte

Immobilien

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025

über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,0

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)

