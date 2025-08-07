GNW-News: DEMIRE erhöht Prognose für 2025
^DEMIRE erhöht Prognose für 2025
* Mieterträge sinken nach Objektverkäufen um 21,7 Prozent auf EUR 27,8 Mio.
* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)
erreichen EUR 5,0 Mio. (Vorjahr: EUR 15,5 Mio.)
* Prognose 2025 erhöht: Mieterträge zwischen EUR 52,0 und EUR 54,0 Mio. und
FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)
zwischen EUR 5,0 und EUR 7,0 Mio. erwartet
Langen, den 14. August 2025.? Das Ergebnis der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real
Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) liegt infolge opportunistischer
Immobilienverkäufe erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau, entwickelte sich
im ersten Halbjahr 2025 jedoch besser als prognostiziert.
Durch Objektverkäufe sinken Mieterträge und FFO I
Die Mieterträge verringern sich aufgrund von Objektverkäufen um 21,7 Prozent auf
EUR 27,8 Mio. (H1 2024: EUR 35,5 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -24,9 Mio. (H1 2024: EUR -14,1 Mio.).
Der Rückgang steht überwiegend im Zusammenhang mit Abschreibungen von Darlehen,
die an Limes-Gesellschaften ausgereicht wurden (Wertminderungen von Finanz- und
sonstigen Forderungen: EUR -12,5 Mio.).
Die FFO I nach Steuern und vor Minderheiten und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen betragen EUR 5,0 Mio. (H1 2024: EUR 15,5 Mio.).
Weitere Objektverkäufe und steigende Vermietungsleistung
Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank auf rund EUR 747,3 Mio. (31.12.2024:
EUR 779,3 Mio.). Sowohl die Verkäufe der Immobilien in Bad Kreuznach, Dortmund
und Trier als auch die Wertanpassungen im Verkaufsportfolio führten zu einem
Rückgang des Portfoliowertes. Somit verringerte sich der Net Asset Value (NAV,
unverwässert) im Berichtszeitraum um EUR 0,48 auf EUR 1,97 je Aktie (31.12.2024:
EUR 2,45). Ralf Bongers, CIO der DEMIRE, sagt:?Die Objektverkäufe entwickeln
sich positiv. Im laufenden Jahr erzielten wir bereits 40 Mio. an Erlösen. Auch
für die zweite Jahreshälfte erwarten wir weitere Erfolge bei den geplanten
Objektveräußerungen."
Die Vermietungsleistung steigt auf 40.460 m² (H1 2024: 25.000 m²). Die EPRA-
Leerstandsquote steigt leicht auf 17,3 Prozent (31.12.2024: 15,1 Prozent). Die
durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios
erhöht sich nach Mietvertragsabschlüssen auf 4,8 Jahren (31.12.2024: 4,6 Jahre).
Sinkender Nettoverschuldungsgrad absehbar; weitere Teilrückzahlung der Anleihe
erfolgt
Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum
mit 4,31 Prozent pro Jahr nahezu unverändert. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-
LTV) lag bei 42,4 Prozent und damit leicht oberhalb des Jahresendwertes von
2024 (40,9 Prozent). Die liquiden Mittel sanken zum Stichtag auf EUR 34,9 Mio.
(31.12.2024: EUR 44,8 Mio.).?Die aktuell in Umsetzung befindlichen Verkäufe
werden zusätzliche Liquidität generieren und zur weiteren Reduzierung der
Verschuldung beitragen. Darüber hinaus konnten wir im Juli 2025 Einnahmen aus
einer neuen Objektfinanzierung zur teilweisen Rückführung der
Unternehmensanleihe einsetzen. Der ausstehende Nominalbetrag beläuft sich
dadurch nun auf 247,1?Mio.?Euro", erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE.
Prognose für das Jahr 2025 angehoben
Frank Nickel, CEO der DEMIRE, sagt:?Die DEMIRE hat im ersten Halbjahr 2025
erfolgreich Transaktionen und neue Finanzierungen abgeschlossen sowie erste
Fortschritte bei der weiteren Rückführung der Anleihe erzielt. Zugleich haben
wir operative Verbesserungen, insbesondere im Bereich Vermietung, verzeichnet.
Angesichts der Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr und der aktuellen
Einschätzung für den weiteren Jahresverlauf sehen wir Spielraum, unsere Prognose
für das Gesamtjahr 2025 nach oben anzupassen."
Der Vorstand erhöht daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Insofern
werden Mieterträge zwischen EUR 52,0 und 54,0 Millionen (vorher: EUR 51,0 bis
53,0 Millionen; 2024: EUR 65,3 Millionen) und FFO I (nach Steuern, vor
Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) zwischen EUR 5,0 und 7,0
Millionen (vorher: EUR 3,5 bis 5,5 Millionen; 2024: EUR 26,2 Millionen)
erwartet.
Ende der Pressemitteilung
Einladung zur Telefonkonferenz am 14. August 2025
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 14. August 2025 um 10:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation
für das erste Halbjahr 2025 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://webcast.meetyoo.de/reg/CfhdFxOYXPSa
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen. Bitte
nutzen Sie den Link https://www.webcast-eqs.com/demire-2025-h1/no-audio
Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g.
Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf der
Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2025- 01.01.2024-
(in EUR Mio.) 30.06.2025 30.06.2024
Mieterträge 27,8 35,5
Ergebnis aus der Vermietung 18,6 23,5
EBIT -24,9 -14,1
Finanzergebnis -24,1 -7,0
Periodenergebnis nach Steuern -45,8 -27,6
FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen) 5,0 15,5
Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,05/0,05 0,15/0,15
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2025 31.12.2024
Bilanzsumme 889,8 951,2
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 624,1 724,7
Zahlungsmittel 34,9 44,8
Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 133,1 76,7
|
|Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender
|Anteilseigner) 264,9 312,9
|
|Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 22,0 25,4
|
|Unverwässerter/Verwässerter NAV 207,8/207,8 258,1/258,1
|
|NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,97/1,97 2,45/2,45
|
|Netto-Verschuldung¹ 362,2 371,1
|
|Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in % 42,4 40,9
| |
Portfoliokennzahlen 30.06.2025 31.12.2024|
|
Immobilien (Anzahl) 48 51
Marktwert (in EUR Mio.) 747,3 779,3
Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 54,5 56,4
Mietrendite (in %) 7,3 7,2
EPRA-Leerstandsquote² (in %) 17,3 15,1
WALT (in Jahren) 4,8 4,6
¹gemäß Anleihebedingungen
²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte
Immobilien
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025
über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,0
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)
Â°
