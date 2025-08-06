DAX24.312 +1,6%ESt505.337 +1,4%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.377 +0,2%
GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

07.08.25 09:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
0,70 EUR 0,01 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die

Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass

folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.demire.ag/publikationen/

* Sprache: Englisch

Ort: https://www.demire.ag/en/publications/

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+--------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+--------------------------------------------+

| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

+-------------+--------------------------------------------+

| Internet | https://www.demire.ag |

+-------------+--------------------------------------------+

