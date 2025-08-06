GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
Werte in diesem Artikel
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die
Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass
folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
* Sprache: Deutsch
Ort: https://www.demire.ag/publikationen/
* Sprache: Englisch
Ort: https://www.demire.ag/en/publications/
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+--------------------------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+--------------------------------------------+
| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| | |
| | Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| | 63225 Langen |
| | |
| | Germany |
+-------------+--------------------------------------------+
| Internet | https://www.demire.ag |
+-------------+--------------------------------------------+
°
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|19.05.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|09.04.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|20.03.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|10.01.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
