GNW-News: DEMIRE: Markus Hofmann legt Aufsichtsratsmandat nieder

^DEMIRE: Markus Hofmann legt Aufsichtsratsmandat nieder

Langen, den 29. August 2025.? Markus Hofmann scheidet zum Ablauf des 15.

September 2025 aus dem Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

AG (ISIN: DE000A0XFSF0) aus und legt sein Amt als Vorsitzender nieder. Der 56-

jährige Immobilienspezialist gehörte dem Gremium seit Anfang 2023 an und

übernahm im selben Jahr den Vorsitz.

?Nach einer intensiven und herausfordernden Zeit, in der wir wichtige Weichen

für die Stabilisierung und Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft gestellt haben,

ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab

weiterzugeben", erklärt Markus Hofmann.?Ich danke allen Wegbegleitern für die

vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche der DEMIRE weiterhin viel Erfolg."

Der Vorstand und Aufsichtsrat der DEMIRE AG erklärt:?Wir danken Markus Hofmann

für sein großes Engagement, seinen klaren Kurs und die Impulse, die er in den

vergangenen Jahren gesetzt hat. Für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg

wünschen wir ihm alles Gute."

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025

über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)

