GNW-News: DEMIRE: Markus Hofmann legt Aufsichtsratsmandat nieder
Werte in diesem Artikel
^DEMIRE: Markus Hofmann legt Aufsichtsratsmandat nieder
Langen, den 29. August 2025.? Markus Hofmann scheidet zum Ablauf des 15.
September 2025 aus dem Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG (ISIN: DE000A0XFSF0) aus und legt sein Amt als Vorsitzender nieder. Der 56-
jährige Immobilienspezialist gehörte dem Gremium seit Anfang 2023 an und
übernahm im selben Jahr den Vorsitz.
?Nach einer intensiven und herausfordernden Zeit, in der wir wichtige Weichen
für die Stabilisierung und Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft gestellt haben,
ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab
weiterzugeben", erklärt Markus Hofmann.?Ich danke allen Wegbegleitern für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche der DEMIRE weiterhin viel Erfolg."
Der Vorstand und Aufsichtsrat der DEMIRE AG erklärt:?Wir danken Markus Hofmann
für sein großes Engagement, seinen klaren Kurs und die Impulse, die er in den
vergangenen Jahren gesetzt hat. Für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg
wünschen wir ihm alles Gute."
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025
über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Analysen zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|19.05.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|09.04.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|20.03.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|10.01.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|19.05.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|09.04.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|20.03.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|10.01.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.08.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|09.08.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|20.04.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|22.02.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|02.03.2007
|MAGNAT Real Estate Opportunities beobachten
|Nebenwerte Journal
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen