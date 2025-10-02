GNW-News: DEMIRE: Dr. Matthias Prochaska neuer Aufsichtsratsvorsitzender

DAX24.456 +1,4%Est505.668 +1,6%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1753 +0,2%Öl64,99 -0,7%Gold3.885 +0,5%
DEMIRE: Dr. Matthias Prochaska neuer Aufsichtsratsvorsitzender

02.10.25 13:22 Uhr
^DEMIRE: Dr. Matthias Prochaska neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Langen, den 2. Oktober 2025.? Dr. Matthias Prochaska wurde heute vom

Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zuvor war Herr Dr. Prochaska durch

gerichtlichen Beschluss bestellt worden; die Bestellung trat am 26. September

2025 in Kraft.

Herr Dr. Prochaska ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Gesellschafts- und

Immobilienrecht. Seit 2020 ist er Executive Director bei der Lapithus Management

Gruppe in Luxemburg, wo er seit 2013 in verschiedenen leitenden Positionen tätig

ist. Dr. Matthias Prochaska verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den

Bereichen Private Equity und Immobilien.

?Ich danke für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr auf die neue

Aufgabe im Aufsichtsrat. In einem anspruchsvollen Marktumfeld sehe ich große

Chancen, die erfolgreiche Entwicklung der DEMIRE weiter voranzutreiben.

Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen - mit dem

Ziel, die Profitabilität nachhaltig zu steigern und den Verschuldungsgrad weiter

zu senken", erklärt Dr. Matthias Prochaska.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025

über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)

Â°

