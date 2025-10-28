GNW-News: DEMIRE sieht Opportunitäten durch Verkäufe im nächsten Jahr - keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende

Werte in diesem Artikel

^DEMIRE sieht Opportunitäten durch Verkäufe im nächsten Jahr - keine vorzeitige

Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende

Wer­bung Wer­bung

* DEMIRE plant für das kommende Jahr Immobilienverkäufe und rechnet mit einer

Marktbelebung sowie höheren Bewertungen

* Keine vorzeitige Teilrückzahlung der Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 50

Mio. - strategische Entscheidung für Flexibilität

Langen, den 28. Oktober 2025.? Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(ISIN: DE000A0XFSF0) hat beschlossen, die Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN:

Wer­bung Wer­bung

DE000A2YPAK1) nicht wie ursprünglich angedacht bereits zum Jahresende 2025 mit

EUR 50 Mio. vorzeitig teilweise zu tilgen. Aus dieser Entscheidung resultiert

eine endfällige Zusatzgebühr von 3 Prozent auf den derzeitig ausstehenden

Nominalbetrag der Anleihe von EUR 247,1 Mio. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis

Ende 2027.

?Vor dem Hintergrund des aktuell anspruchsvollen Marktumfelds für gewerbliche

Immobilientransaktionen, insbesondere in Sekundärmärkten, haben wir uns bewusst

Wer­bung Wer­bung

für eine zurückhaltende Verkaufsstrategie entschieden", erklärt CEO Frank

Nickel.?Aus heutiger Sicht ist es wirtschaftlich sinnvoller, weitere

Veräußerungen erst nach einer erwarteten Markterholung vorzunehmen und dafür die

einmalige Zusatzgebühr in Höhe von rund EUR 7,4 Mio. in Kauf zu nehmen. Damit

bewahren wir uns Flexibilität und sichern uns die Chance, Immobilien zu einem

späteren Zeitpunkt zu veräußern. So können wir von einem verbesserten

Marktumfeld profitieren, höhere Erlöse erzielen sowie den Unternehmenswert

nachhaltig und langfristig steigern."

Weiter erläutert er:?Über die bereits im laufenden Jahr erzielten

Verkaufserlöse von rund EUR 43 Mio. hinaus lagen uns weitere Kaufangebote für

Immobilien vor. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir uns angesichts der derzeit

erzielbaren Preise bewusst gegen weitere Abschlüsse entschieden. Die zuletzt

zunehmende Aktivität bei gewerblichen Immobilientransaktionen in Top-Lagen

signalisiert eine allmähliche Belebung des Marktes. Wir erwarten daher, im

kommenden Jahr von einem verbesserten Preisumfeld zu profitieren und höhere

Bewertungen bei weiteren Verkäufen realisieren zu können."

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025

über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)

Â°