GNW-News: DEMIRE sieht Opportunitäten durch Verkäufe im nächsten Jahr - keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende
* DEMIRE plant für das kommende Jahr Immobilienverkäufe und rechnet mit einer
Marktbelebung sowie höheren Bewertungen
* Keine vorzeitige Teilrückzahlung der Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 50
Mio. - strategische Entscheidung für Flexibilität
Langen, den 28. Oktober 2025.? Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) hat beschlossen, die Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN:
DE000A2YPAK1) nicht wie ursprünglich angedacht bereits zum Jahresende 2025 mit
EUR 50 Mio. vorzeitig teilweise zu tilgen. Aus dieser Entscheidung resultiert
eine endfällige Zusatzgebühr von 3 Prozent auf den derzeitig ausstehenden
Nominalbetrag der Anleihe von EUR 247,1 Mio. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis
Ende 2027.
?Vor dem Hintergrund des aktuell anspruchsvollen Marktumfelds für gewerbliche
Immobilientransaktionen, insbesondere in Sekundärmärkten, haben wir uns bewusst
für eine zurückhaltende Verkaufsstrategie entschieden", erklärt CEO Frank
Nickel.?Aus heutiger Sicht ist es wirtschaftlich sinnvoller, weitere
Veräußerungen erst nach einer erwarteten Markterholung vorzunehmen und dafür die
einmalige Zusatzgebühr in Höhe von rund EUR 7,4 Mio. in Kauf zu nehmen. Damit
bewahren wir uns Flexibilität und sichern uns die Chance, Immobilien zu einem
späteren Zeitpunkt zu veräußern. So können wir von einem verbesserten
Marktumfeld profitieren, höhere Erlöse erzielen sowie den Unternehmenswert
nachhaltig und langfristig steigern."
Weiter erläutert er:?Über die bereits im laufenden Jahr erzielten
Verkaufserlöse von rund EUR 43 Mio. hinaus lagen uns weitere Kaufangebote für
Immobilien vor. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir uns angesichts der derzeit
erzielbaren Preise bewusst gegen weitere Abschlüsse entschieden. Die zuletzt
zunehmende Aktivität bei gewerblichen Immobilientransaktionen in Top-Lagen
signalisiert eine allmähliche Belebung des Marktes. Wir erwarten daher, im
kommenden Jahr von einem verbesserten Preisumfeld zu profitieren und höhere
Bewertungen bei weiteren Verkäufen realisieren zu können."
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025
über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)
