GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedi...

28.10.25 12:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
0,49 EUR 0,04 EUR 9,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige

Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer

Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026

28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende

angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im

Jahr 2026

Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für

Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel

beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie

ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen

vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu

zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden

Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1

Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

Ende der Insiderinformation

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Sprache |Deutsch |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| |Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| |63225 Langen |

| | |

| |Germany |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Telefon |+496103372490 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Fax |+49 6103 3724911 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |info@demire.ag |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Internet |https://www.demire.ag |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - |

| |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |

| |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

Â°

Nachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DatumMeistgelesen
