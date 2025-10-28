GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedi...
Werte in diesem Artikel
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige
Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer
Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026
28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende
angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im
Jahr 2026
Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für
Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel
beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie
ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen
vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu
zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden
Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1
Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache |Deutsch |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| | |
| |Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| |63225 Langen |
| | |
| |Germany |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon |+496103372490 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax |+49 6103 3724911 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail |info@demire.ag |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet |https://www.demire.ag |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - |
| |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |
| |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Analysen zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|19.05.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|09.04.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|20.03.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|10.01.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|19.05.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|09.04.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|20.03.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|10.01.2020
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen
|SRC Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.08.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|09.08.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|20.04.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|22.02.2011
|Magnat Real Estate hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|02.03.2007
|MAGNAT Real Estate Opportunities beobachten
|Nebenwerte Journal
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen