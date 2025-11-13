NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.077 Pkt - Siemens Energy sehr fest

DOW JONES--Nach dem Ausverkauf während des regulären Geschäfts haben sich die Aktienkurse am Donnerstag im nachbörslichen Handel stabilisiert.

Siemens Energy verbuchten am Abend ein Plus von 7,2 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Mittelfristziele erhöht und Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Während des Xetra-Handels waren die Titel im Sog von Siemens um 5,9 Prozent gefallen.

Die Aktien der Allianz legten um 0,4 Prozent zu. Der Versicherer hatte nach starken ersten neun Monaten des laufenden Jahrs seinen Ausblick angehoben. Die Aktie hatte allerdings im regulären Geschäft gegen die negative Tendenz freundlich geschlossen.

Deutsche Euroshop zeigten sich 0,6 Prozent höher. Der Shoppincenter-Investor hat in den ersten neun Monaten 2025 weniger verdient und den Ausblick für das Geschäftsjahr präzisiert. Das Unternehmen sieht aber eine positive Entwicklung bei Besucherfrequenzen und Mieterumsätzen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.077 24.042 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

