GNW-News: e-therapeutics startet als Tangram Therapeutics neu und stellt LLibra OS vor

^Der Relaunch markiert den entscheidenden nächsten Schritt für das Wachstum des

Unternehmens - in Erwartung der ersten CTA-Einreichung im vierten Quartal 2025.

Vorstellung von LLibra OS, einer KI-Plattform der nächsten Generation, die die

Entdeckung und Bewertung differenzierter Gen-Targets und das siRNA-Design

beschleunigt.

LONDON, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (ehemals e-

therapeutics), ein Unternehmen, das sich der Vereinigung von Computertechnologie

und RNAi zur schnelleren Herstellung besserer Medikamente verschrieben hat, hat

heute den Relaunch des Unternehmens bekanntgegeben. Tangram Therapeutics ist von

einem geometrischen Puzzle inspiriert, bei dem unterschiedlich geformte Teile

auf unzählige Arten angeordnet werden können, um etwas Größeres zu schaffen. Auf

eine ähnliche Weise vereint das Unternehmen biologische Erkenntnisse, KI,

unternehmenseigene Chemie und seine Mitarbeitenden in einem gezielten Bemühen,

die Entdeckung und Entwicklung innovativer RNAi-Medikamente, die Leben

verändern, zu beschleunigen.

Der heutige Relaunch spiegelt die Fortschritte wider, die seit der Umstellung

des Unternehmens auf RNA-Interferenzmedikamente erzielt wurden. Seitdem hat

Tangram Therapeutics eine breite therapeutische Pipeline differenzierter

GalOmic-Medikamente weiterentwickelt, die auf seinen unternehmenseigenen

rechnergestützten und datengesteuerten Ansätzen basiert. Das führende Programm

des Unternehmens, TGM-312 zur Behandlung der mit Stoffwechselstörungen

verbundenen Steatohepatitis (MASH), schreitet rasch voran. Im vierten Quartal

2025 soll ein CTA-Antrag eingereicht werden. Im Rahmen seiner umfassenderen

Pipeline entwickelt Tangram außerdem TGM-148 zur Behandlung von

Blutgerinnungsstörungen, das derzeit die für einen IND-Antrag erforderlichen

Studien durchläuft. Für 2026 ist eine regulatorische Einreichung für die

klinische Zulassung geplant. Die Pipeline von Tangram an First-in-Class-RNAi-

Medikamenten unterstreicht sowohl die Leistungsfähigkeit seiner GalOmic-

Chemieplattform als auch seine Fähigkeit, differenzierte therapeutische Ansätze

zu entdecken.

Zusätzlich zu seinem Relaunch hat das Unternehmen LLibra OS vorgestellt, seine

angewandte KI-Plattform der nächsten Generation mit einer modularen Multi-Agent-

Infrastruktur, die sich mit den neuesten Fortschritten in der KI kontinuierlich

weiterentwickeln kann. LLibra OS basiert auf den Grundlagen der Vorgänger-

Computerplattform HepNet von Tangram, die auf einer unternehmenseigenen

Netzwerkanalyse zur Modellierung der menschlichen Krankheitsbiologie basierte.

LLibra OS vereint Erkenntnisse aus unterschiedlichen Datensätzen und

proprietären Analysefunktionen, um die Identifizierung neuer Ziele, die

Bewertung ihres therapeutischen Potenzials und ihrer Entwicklungsfähigkeit sowie

die prädiktive Entwicklung von GalOmic siRNA-Medikamenten zu ermöglichen. Die

Co-Scientist-Funktionalität von LLibra OS unterstützt die wissenschaftlichen

Teams von Tangram zudem umfassender, um die Effizienz und Innovation bei allen

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu steigern.

Durch die Weiterentwicklung seiner bewährten Computerkompetenz zu einem

autonomeren und integrierteren KI-System möchte Tangram Therapeutics in der

frühen Entwicklungsphase intelligentere Entscheidungen treffen, Risiken

systematisch reduzieren und die Entwicklung seiner GalOmic-Medikamente

beschleunigen. Dieser Fortschritt spiegelt die umfassendere Transformation des

Unternehmens zu einem führenden Anbieter datengesteuerter RNAi wider, der

fortschrittliche KI mit unternehmenseigener Chemie vereint, um differenzierte

Medikamente bereitzustellen.

?Unser heutiger Relaunch als Tangram Therapeutics ist weit mehr als nur ein

neuer Name", so Ali Mortazavi, Chief Executive Officer von Tangram

Therapeutics.?Er spiegelt das Unternehmen wider, zu dem wir geworden sind - ein

Unternehmen, das bewährte Fachkenntnisse in KI, Biologie und Chemie mit einem

klaren Fokus auf die Entwicklung von RNAi-Medikamenten vereint. Durch die

Kombination dieser Elemente sind wir besser in der Lage, Ziele zu

identifizieren, wirksame Medikamente zu entwickeln und ihren Weg zu den

Patienten zu beschleunigen. Diese mutige Strategie ermöglicht es uns, von den

vielen therapeutischen Hypothesen abzuweichen, die in der Biopharmazie umfassend

verfolgt werden, und Patienten und Pflegekräften differenzierte Optionen

anzubieten."

?Wie beim gleichnamigen Puzzle geht es bei Tangram Therapeutics um Verbindung,

Perspektive und Innovation", fügte Alan Whitmore, Chief Scientific Officer,

hinzu.?Dies erstreckt sich auch auf LLibra OS, das es uns ermöglicht, nicht

offensichtliche Verbindungen zwischen verschiedenen Informationen aus sehr

unterschiedlichen Bereichen herzustellen, um neue Ziele zu identifizieren und zu

bewerten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die First-on-Target- und First-in-

Class-Programme in unserer Pipeline durch solide Evidenz gestützt und vor der

Entwicklung risikofrei gestaltet werden."

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics (ehemals e-therapeutics) ist ein Biotechnologieunternehmen,

das sich der Vereinigung von Computertechnik, RNAi und unkonventionellem Denken

verschrieben hat, um schneller bessere Medikamente zu entwickeln. Wir entwickeln

eine Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten für ein breites Spektrum von

Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf. Unsere führenden Programme TGM-312 für

MASH und TGM-148 für Blutgerinnungsstörungen nähern sich der klinischen Phase

und liegen im Zeitplan für die Einreichung der Zulassungsanträge im vierten

Quartal 2025 bzw. Mitte 2026.

Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer

unternehmenseigenen RNAi-Chemieplattform, die darauf ausgelegt ist,

krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen.

Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten

Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser

Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung.

Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der

realen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com

(http://www.tangramtx.com/).

Medienkontakt

press@tangramtx.com (mailto:press@tangramtx.com)

Kontakt für Investor Relations

IR@tangramtx.com (mailto:investorrelations@tangramtx.com)

