GNW-News: e-therapeutics startet als Tangram Therapeutics neu und stellt LLibra OS vor
^Der Relaunch markiert den entscheidenden nächsten Schritt für das Wachstum des
Unternehmens - in Erwartung der ersten CTA-Einreichung im vierten Quartal 2025.
Vorstellung von LLibra OS, einer KI-Plattform der nächsten Generation, die die
Entdeckung und Bewertung differenzierter Gen-Targets und das siRNA-Design
beschleunigt.
LONDON, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (ehemals e-
therapeutics), ein Unternehmen, das sich der Vereinigung von Computertechnologie
und RNAi zur schnelleren Herstellung besserer Medikamente verschrieben hat, hat
heute den Relaunch des Unternehmens bekanntgegeben. Tangram Therapeutics ist von
einem geometrischen Puzzle inspiriert, bei dem unterschiedlich geformte Teile
auf unzählige Arten angeordnet werden können, um etwas Größeres zu schaffen. Auf
eine ähnliche Weise vereint das Unternehmen biologische Erkenntnisse, KI,
unternehmenseigene Chemie und seine Mitarbeitenden in einem gezielten Bemühen,
die Entdeckung und Entwicklung innovativer RNAi-Medikamente, die Leben
verändern, zu beschleunigen.
Der heutige Relaunch spiegelt die Fortschritte wider, die seit der Umstellung
des Unternehmens auf RNA-Interferenzmedikamente erzielt wurden. Seitdem hat
Tangram Therapeutics eine breite therapeutische Pipeline differenzierter
GalOmic-Medikamente weiterentwickelt, die auf seinen unternehmenseigenen
rechnergestützten und datengesteuerten Ansätzen basiert. Das führende Programm
des Unternehmens, TGM-312 zur Behandlung der mit Stoffwechselstörungen
verbundenen Steatohepatitis (MASH), schreitet rasch voran. Im vierten Quartal
2025 soll ein CTA-Antrag eingereicht werden. Im Rahmen seiner umfassenderen
Pipeline entwickelt Tangram außerdem TGM-148 zur Behandlung von
Blutgerinnungsstörungen, das derzeit die für einen IND-Antrag erforderlichen
Studien durchläuft. Für 2026 ist eine regulatorische Einreichung für die
klinische Zulassung geplant. Die Pipeline von Tangram an First-in-Class-RNAi-
Medikamenten unterstreicht sowohl die Leistungsfähigkeit seiner GalOmic-
Chemieplattform als auch seine Fähigkeit, differenzierte therapeutische Ansätze
zu entdecken.
Zusätzlich zu seinem Relaunch hat das Unternehmen LLibra OS vorgestellt, seine
angewandte KI-Plattform der nächsten Generation mit einer modularen Multi-Agent-
Infrastruktur, die sich mit den neuesten Fortschritten in der KI kontinuierlich
weiterentwickeln kann. LLibra OS basiert auf den Grundlagen der Vorgänger-
Computerplattform HepNet von Tangram, die auf einer unternehmenseigenen
Netzwerkanalyse zur Modellierung der menschlichen Krankheitsbiologie basierte.
LLibra OS vereint Erkenntnisse aus unterschiedlichen Datensätzen und
proprietären Analysefunktionen, um die Identifizierung neuer Ziele, die
Bewertung ihres therapeutischen Potenzials und ihrer Entwicklungsfähigkeit sowie
die prädiktive Entwicklung von GalOmic siRNA-Medikamenten zu ermöglichen. Die
Co-Scientist-Funktionalität von LLibra OS unterstützt die wissenschaftlichen
Teams von Tangram zudem umfassender, um die Effizienz und Innovation bei allen
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu steigern.
Durch die Weiterentwicklung seiner bewährten Computerkompetenz zu einem
autonomeren und integrierteren KI-System möchte Tangram Therapeutics in der
frühen Entwicklungsphase intelligentere Entscheidungen treffen, Risiken
systematisch reduzieren und die Entwicklung seiner GalOmic-Medikamente
beschleunigen. Dieser Fortschritt spiegelt die umfassendere Transformation des
Unternehmens zu einem führenden Anbieter datengesteuerter RNAi wider, der
fortschrittliche KI mit unternehmenseigener Chemie vereint, um differenzierte
Medikamente bereitzustellen.
?Unser heutiger Relaunch als Tangram Therapeutics ist weit mehr als nur ein
neuer Name", so Ali Mortazavi, Chief Executive Officer von Tangram
Therapeutics.?Er spiegelt das Unternehmen wider, zu dem wir geworden sind - ein
Unternehmen, das bewährte Fachkenntnisse in KI, Biologie und Chemie mit einem
klaren Fokus auf die Entwicklung von RNAi-Medikamenten vereint. Durch die
Kombination dieser Elemente sind wir besser in der Lage, Ziele zu
identifizieren, wirksame Medikamente zu entwickeln und ihren Weg zu den
Patienten zu beschleunigen. Diese mutige Strategie ermöglicht es uns, von den
vielen therapeutischen Hypothesen abzuweichen, die in der Biopharmazie umfassend
verfolgt werden, und Patienten und Pflegekräften differenzierte Optionen
anzubieten."
?Wie beim gleichnamigen Puzzle geht es bei Tangram Therapeutics um Verbindung,
Perspektive und Innovation", fügte Alan Whitmore, Chief Scientific Officer,
hinzu.?Dies erstreckt sich auch auf LLibra OS, das es uns ermöglicht, nicht
offensichtliche Verbindungen zwischen verschiedenen Informationen aus sehr
unterschiedlichen Bereichen herzustellen, um neue Ziele zu identifizieren und zu
bewerten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die First-on-Target- und First-in-
Class-Programme in unserer Pipeline durch solide Evidenz gestützt und vor der
Entwicklung risikofrei gestaltet werden."
Über Tangram Therapeutics
Tangram Therapeutics (ehemals e-therapeutics) ist ein Biotechnologieunternehmen,
das sich der Vereinigung von Computertechnik, RNAi und unkonventionellem Denken
verschrieben hat, um schneller bessere Medikamente zu entwickeln. Wir entwickeln
eine Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten für ein breites Spektrum von
Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf. Unsere führenden Programme TGM-312 für
MASH und TGM-148 für Blutgerinnungsstörungen nähern sich der klinischen Phase
und liegen im Zeitplan für die Einreichung der Zulassungsanträge im vierten
Quartal 2025 bzw. Mitte 2026.
Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer
unternehmenseigenen RNAi-Chemieplattform, die darauf ausgelegt ist,
krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen.
Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten
Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser
Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung.
Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der
realen Welt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com
(http://www.tangramtx.com/).
Medienkontakt
press@tangramtx.com (mailto:press@tangramtx.com)
Kontakt für Investor Relations
IR@tangramtx.com (mailto:investorrelations@tangramtx.com)
