GNW-News: FOTRIC präsentiert den TD2 Geek - den weltweit ersten akustischen Bildgeber für Smartphones, mit dem sich Schall sichtbar machen lässt, ohne den Sm...

^SANTA CLARA, Kalifornien, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FOTRIC, ein globaler

Innovator im Bereich thermischer und akustischer Bildgebungstechnologien, hat

heute den TD2 Geek (https://www.fotric.com/td2-geek-smartphone-acoustic-

imager?utm_source=notified&utm_medium=pr+news+november&utm_campaign=td2-geek-

launch&utm_content=td2+geek) vorgestellt - die weltweit erste akustische

Bildgebungskamera für Smartphones.

FOTRIC TD2 Geek - der weltweit erste akustische Bildgeber für Smartphones mit

64-Mikrofon-Echtzeit-Klangvisualisierung

Dieses bahnbrechende Gerät visualisiert Geräusche in Echtzeit über ein 64-MEMS-

Mikrofonarray und verwandelt unsichtbare Schallwellen in farbintensive,

dynamische Karten auf Ihrem Smartphone-Display - ohne den Akku Ihres Telefons zu

beanspruchen.

Eine neue Dimension der menschlichen Wahrnehmung

Seit Jahrtausenden verlassen sich Menschen auf ihre Ohren, um Richtung und

Entfernung von Geräuschen einzuordnen. Der TD2 Geek potenziert diese Fähigkeit

um das 64-Fache: Er erfasst Klang aus allen Richtungen und rekonstruiert seinen

Ursprung als lebendige Overlays auf Live-Videos. So können Nutzer buchstäblich

sehen, was ihre Ohren hören.

Mit einem Frequenzbereich von 2 kHz bis 50 kHz überschreitet der TD2 Geek die

Grenzen des menschlichen Gehörs und macht sowohl hörbare als auch

ultraschallbasierte Phänomene sichtbar - vom Vogelgesang bis hin zum feinsten

Luftleck.

Unabhängige Stromversorgung für kontinuierliche Erkundungen

Im Gegensatz zu herkömmlichem Zubehör wird der TD2 Geek von einem integrierten,

unabhängigen und wiederaufladbaren Akku betrieben, der eine Betriebsdauer von

bis zu 4 Stunden ermöglicht.

Dieses eigenständige Stromversorgungsdesign bezieht keine Energie vom

Smartphone, wodurch ein Entladen des Akkus oder ein Verschleiß des Smartphone-

Stromsystems vermieden wird - eine echte technische Innovation in der mobilen

akustischen Bildgebung.

Dank des integrierten Akkus ist ein bis zu 4-stündiger Dauerbetrieb möglich,

ohne das Smartphone zu belasten

Entwickelt für Entdeckungen in der realen Welt

Der TD2 Geek ist kompakt, nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und

über die FOTRIC Genie App auf Android sofort einsatzbereit. Er bietet Plug-and-

Play-Funktionalität in unzähligen Umgebungen:

? Naturerkundung: Lokalisieren Sie Vögel, Insekten oder Wildtiere mit

Ultraschall in Echtzeit.

? Industrielle Diagnostik: Entdecken Sie Wandgeräusche, Druckluftlecks und

elektrische Brummgeräusche.

? Musik & Bildung: Visualisieren Sie Stimme, Resonanz und akustische Felder für

Lernen und Kreativität.

? MINT & Forschung: Ermöglichen Sie Schülern und Forschern, die

wissenschaftlichen Grundlagen von Schall zu sehen.

FOTRIC TD2 Geek in Aktion - Klänge aus Natur, Industrie und Bildung mit einem

kompakten Gerät entdecken

Innovation ohne Grenzen

?Der TD2 Geek ist nicht nur ein Produkt - er setzt einen neuen Maßstab in der

akustischen Bildgebung", so ein Produktmanager von FOTRIC.

?Durch die Integration eines 64-Kanal-Mikrofonarrays, Echtzeit-Visualisierung

und eines unabhängigen Stromversorgungssystems in einem kompakten Smartphone-

Gerät haben wir professionelle Akustiktechnologie in etwas verwandelt, das

direkt in Ihre Hand passt.

Damit setzt FOTRIC seine Tradition fort, komplexe Sensortechnologie in

zugängliche Innovationen zu übersetzen."

Klang sehen. Möglichkeiten entdecken.

Mit einem Preis von EUR567 eröffnet der TD2 Geek ein neues Kapitel in der

Klangvisualisierung und vereint Kunst, Wissenschaft und Entdeckung.

Von Ingenieuren und Kreativen bis zu Pädagogen und Naturliebhabern ermöglicht

das Gerät jedem, Klang sichtbar zu machen, das Unsichtbare zu entdecken und den

Innovationsgeist von FOTRIC in jedem Bild zu erleben.

Wichtige Spezifikationen

Spezifikationswert

Mikrofonkanäle 64 digitale MEMS-Mikrofone

Frequenzbereich 2 kHz - 50 kHz

Sichtfeld (FOV) 66° × 52°

Erfassungsreichweite 0,3 m - 100 m

Akkulaufzeit 4 Stunden (unabhängiger Betrieb, kein Stromverbrauch durch das

Smartphone)

Schutzklasse IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)

Kompatibilität Android-Smartphones über USB-C und FOTRIC Genie App

Über FOTRIC

FOTRIC wurde 2011 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von

Infrarot- und Akustikbildgebungslösungen. Die Produkte des Unternehmens werden

von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Pädagogen weltweit eingesetzt und

verwandeln unsichtbare Phänomene in verwertbare Erkenntnisse. Von der

industriellen Inspektion bis zum MINT-Unterricht erweitert FOTRIC kontinuierlich

die Grenzen der visuellen Sensorik und macht professionelle

Bildgebungstechnologie für alle zugänglich.

Erfahren Sie mehr unter fotric.com

(https://www.fotric.com/?utm_source=notified&utm_medium=pr+news+november&utm_cam

paign=td2-geek-launch&utm_content=td2+geek) oder kontaktieren Sie uns unter

info@fotric.com. Wir besprechen gerne, wie wir Ihre Anwendung unterstützen

können.

